Globo de Ouro 2025: saiba mais sobre ‘Anora’, indicado a Melhor Filme

O longa “Anora”, dirigido por Sean Baker, é um dos indicados ao Globo de Ouro 2025. A produção concorre na categoria Melhor Filme de Comédia ou Musical e é estrelada por Mikey Madison, Mark Eidelshtein e Yuriy Barisov. A premiação ocorre no dia 05 de janeiro.

Sinopse de “Anora”

Anora (Mikey Madison), uma jovem profissional do sexo, trabalha nas noites do Brooklyn, em Nova York. Um dia, tudo parece mudar para ela, que acredita ter encontrado o amor da sua vida e decide se casar com Ivan (Mark Eidelshtei), o herdeiro de uma oligarquia russa. A paixão fica por um fio quando a família do rapaz chega aos Estados Unidos para acabar com a união.

Trailer de “Anora”

Onde assistir “Anora”?

O filme “Anora” estreia nos cinemas brasileiros no dia 23 de janeiro.