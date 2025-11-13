Capa Jornal Amazônia
Filme 'Tainá e os Guardiões da Amazônia - Em Busca da Flecha Azul tem pré-estreia durante a COP30

O filme tem estreia nacional nos cinemas marcada para 25 de dezembro de 2025

Jeferson Hoenisch
fonte

Elenco de “Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul”. A produtora Virginia Limbergera, a atriz Wiranu Tembé (protagonista de Tainá 3), Fafá de Belém (voz de Mestre Miá) e Juliana Nascimento (voz de Tainá) (Karoline Peres)

A corajosa Tainá, menina indígena que vive na floresta amazônica, retorna aos cinemas em uma nova aventura no live-action “Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul”. A pré-estreia ocorreu na noite desta quinta-feira (13), na Casa BNDES, no Complexo dos Mercedários, na Cidade Velha. Em meio à COP30, a produção reforça o simbolismo da personagem como defensora da floresta e representante da cultura amazônica.

A produtora Virginia Limberger destacou o cuidado em valorizar talentos paraenses na dublagem de personagens como Tainá e Mestra Iá. “Buscamos uma voz com um sotaque acolhedor, que transmitisse a identidade de quem é da floresta. Para a Mestra Iá, escolhemos a Fafá de Belém, trazendo características próprias, como o cabelo branquinho”, afirmou.

A sessão reuniu Wiranu Tembé, atriz de “Tainá - A Origem”, e Fafá de Belém, responsável pela voz da “Mestra Iá”, uma ancestral e sábia bicho-preguiça que orienta a jovem Tainá em sua jornada. Juliana Nascimento, dubladora da protagonista. Com a sala lotada, o público conferiu o filme em primeira mão, com direito a pipoca, picolé e uma revista em quadrinhos da heroína, distribuída pelo ICMBio.

Dirigido por Alê Camargo e Jordan Nugem, o longa acompanha a busca de Tainá pela lendária Flecha Azul, artefato que deve guiá-la em sua missão de se tornar Guardiã da Amazônia. A produção é da Sincrocine Produções, com estreia nacional prevista para 25 de dezembro de 2025.

