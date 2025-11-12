Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

"Tainá e os Guardiões da Amazônia” reúne crianças e adultos em Belém pela defesa da floresta

CULTURA 'É uma grande honra para nós realizarmos essa pré-estreia na COP 30', destaca a produtora Virginia Limberger

Eduardo Rocha
fonte

Em longa de animação, Tainá compartilha saberes para proteger a floresta (Foto: Divulgação)

Quem começou a descobrir o mundo por meio de histórias lidas em livros ou conferidas em filmes, na companhia dos pais, familiares ou amigos, sabe como isso foi e é bom para toda criança. Em especial, quando se trata de preservar o meio ambiente, ou seja, as florestas, mares, rios, plantas e animais, e, assim, buscar garantir um futuro melhor para todos no Planeta. Em plena realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), os pequenininhos e seus pais, familiares e amigos em Belém vão poder assistir a uma boa história: "Tainá e os Guardiões da Amazônia - Em busca da Flecha Azul". Esse longa de animação vai ter uma pré estreia oficial nesta quinta-feira (13) na Casa BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), no centro da capital paraense.

E o filme chega a Belém com o respaldo da ótima recepção da crítica e de passar pelos tradicionais Festival do Rio e Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis (SC). A pré-estreia ocorrerá em um cenário mais que simbólico: a Casa BNDES na COP30, localizada no recém-restaurado Complexo dos Mercedários, bem próximo do Ver-o-Peso, cartão postal de Belém e maior feira a céu aberto da América Latina. Em outras palavras, a Casa fica nas "entranhas" da cidade que recebe visitantes de diversos países do mundo.

"É uma grande honra para nós realizarmos essa pré-estreia na COP 30. É uma ação cultural repleta de simbolismos, de apoio à preservação da Amazônia. Acreditamos de coração que histórias como Tainá fortalecem o orgulho de ser brasileiro. Esperamos contribuir para que essa nova geração cresça conhecendo, amando e cuidando da floresta, que é parte de quem nós somos", destaca a produtora Virginia Limberger.

Virginia ressalta acreditar no poder das histórias para transformar a forma como as pessoas veem o mundo. "Produzir um longa de animação como esse é investir em educação ambiental, identidade cultural e esperança, além, claro, de ser uma diversão para as crianças. A floresta é um patrimônio de todos nós, e a Tainá é uma personagem que desperta o orgulho de ser brasileiro e o sentimento de pertencimento à Amazônia. Esperamos contribuir para que essa nova geração cresça conhecendo, amando e cuidando da floresta que é parte de quem nós somos", diz.

O "coração da história", como diz Virginia, é despertar a Tainá no interior das pessoas. “Ao acompanhar sua jornada, crianças e adultos se conectam com valores como o amor pela floresta, o cuidado com os outros seres e a responsabilidade de proteger o planeta. Que a 'Tainá' que existe em cada um de nós desperte, inspire e aja", pontua.

A presença da Fafá de Belém se deu por meio de "um encontro natural, simbólico e que amamos", como frisa Virginia. "A Fafá traz para o filme a força da sua voz, mas também sua doçura e seu amor pela terra".

"Quando pensamos na Mestra Aí, a sábia e ancestral bicho-preguiça que guia a Tainá, a Fafá surgiu como uma escolha imediata: uma artista paraense com uma voz acolhedora e ao mesmo tempo poderosa, capaz de transmitir toda a emoção e a sabedoria da personagem. E o próprio desenho da Mestra Aí foi livremente inspirado na Fafá: a gente optou pela referência do cabelo branco lindíssimo dela, por exemplo", declara a produtora Virginia Limberg.

Guardiões

Tainá e os Guardiões da Floresta parecem mesmo sair das poltronas do cinema e das casas e locais de Belém como sede da COP 30 para vivenciar uma grande aventura. Isso porque a animação traz uma mensagem expressiva sobre a preservação da Amazônia e o protagonismo dos povos indígenas e da floresta, temas alinhados à Conferência do Clima.

Tudo começa quando uma ancestral bicho-preguiça com voz original pela cantora paraense Fafá de Belém, treina a jovem Tainá (Juliana Nascimento) para se tornar Guardiã da Amazônia. Mas, ao perder a antiga e mágica Flecha Azul, que guia os que têm o destino de serem os Guardiões da Amazônia, colocará seu futuro em risco.

Ao longo desta viagem para tentar recuperar a Flecha Azul, Tainá vai conhecer seus amigos inseparáveis: Catu (Caio Guarnieri), um macaquinho encrenqueiro; Pepe (Yuri Chesman), o sábio urubu-rei; e a charmosa ouricinha Suri (Laura Chasseraux). Juntos, eles se tornarão os "Guardiões da Amazônia', sempre prontos a ajudar os animais, proteger e cuidar da floresta. Terão como missão encontrar a Flecha Azul e impedir que um grande mal – o terrível Jurupari - queime a floresta e destrua toda a Amazônia.

Ao longo dos anos 2000, a história de Tainá marcou uma geração de crianças. Levou um grande público aos cinemas para assistir aos três longas dessa personagem. Depois, a Tainá ganhou uma série de animação, que só no canal do Youtube já teve mais de 20 milhões de visualizações, além de um curta-metragem, livros e histórias em quadrinhos. O novo filme faz parte do mesmo universo da série animada e conta como os personagens verificados nos episódios se conheceram. "Tainá e os Guardiões da Amazônia - Em busca da Flecha Azul" tem direção de Alê Camargo e Jordan Nugem e roteiro de Gustavo Colombo.

A produção é da Sincrocine Produções e coprodução de Tietê Produções, Hype Animation, Brisa Filmes, Claro e RioFilme, órgão da Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio. O filme tem codistribuição da RioFilme e distribuição da Paris Filmes.

A Sincrocine é uma produtora independente com mais de 40 anos de história e um portfólio robusto de 27 longas-metragens, além de documentários, curtas e peças teatrais, incluindo a icônica "Piaf", estrelada pela lendária Bibi Ferreira. A produtora é criadora da premiada trilogia infantil "Tainá" (2000, 2005 e 2013), com mais de 23 prêmios nacionais e internacionais, e da série animada em duas temporadas "Tainá e os Guardiões da Amazônia" (2019 e 2024).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

tainá e os guardiões da floresta
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Lia Sophia recebe convidados no show Amazônia Plural na Caixa Cultural Belém

As apresentações celebram celebra a diversidade musical amazônica durante a COP30

12.11.25 17h16

ATIVISMO

Klebber Toledo se credencia para COP 30 e destaca admiração por jornalista Sônia Bridi: 'Lenda'

Em 2025, o ator esteve em Belém discutindo pautas indígenas

12.11.25 15h44

SAÚDE

Joelma conta que acaba de se recuperar da Covid pela décima vez

Atualmente, a cantora está viajando pelo Brasil com 'Isso é Calypso Tour'

12.11.25 15h06

GRATUITO

'Pasárgada', de Dira Paes, ganha duas sessões especiais, durante a COP 30 em Belém

Filme dirigido, escrito e protagonizado pela artista paraense terá exibições no Cine Dira Paes, no Palacete Pinho, e na Ilha do Combu

12.11.25 14h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

beijo técnico?

Vídeo: beijo intenso de Mel Maia e André Lamoglia choca web e viraliza

Nomes dos atores entraram nos tópicos mais comentados do momento na noite de terça-feira (11)

12.11.25 10h32

FAMOSOS

Narcisa diz que Boninho é 'péssimo pai': 'Só gosta da outra filha'

A socialite também destacou a ausência de Boninho quando Marianna foi aceita para estudar em uma das universidades

11.11.25 8h38

FAMOSOS

Alexia Novelino: quem é a namorada paraense de João Silva, filho do Faustão?

A jovem é filha do ex-deputado estadual do Pará e empresário Alessandro Novelino

12.11.25 8h53

CELEBRIDADES

Jenny Miranda, filha adotiva de Gretchen, estreia em conteúdo adulto

Novidade foi compartilhada nas redes sociais e provocou comentários de seguidores

12.11.25 12h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda