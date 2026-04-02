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Rio de Sangue: filme gravado 100% no Pará ganha pré-estreia com elenco de famosos no Rio de Janeiro

Longa de ação tem estreia marcada para 16 de abril nos cinemas

O Liberal
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Giovanna Antonelli e Alice Wegmann interpretam mãe e filha em uma luta pela sobrevivência contra a violência do garimpo ilegal (Roberto filho/ Instagram @giovannaantonelli)

A noite de terça-feira (31) foi de tapete vermelho no Leblon, Rio de Janeiro, para a pré-estreia de "Rio de Sangue", longa de ação gravado 100% no Pará. A obra chega aos cinemas no dia 16 de abril. O evento reuniu o elenco estrelado, com destaque para a protagonista Giovanna Antonelli, que recebeu o carinho do filho, o modelo Pietro Antonelli, de 20 anos.

Estavam presentes também: Alice Wegmann, Felipe Simas, Antonio Calloni, Rui Ricardo Diaz, Fidelis Baniwa, Sérgio Menezes e Ravel Andrade.

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Um dos grandes diferenciais da produção é a sua autenticidade geográfica: o filme foi 100% gravado no Baixo Amazonas, utilizando as paisagens exuberantes e os desafios reais da região como pano de fundo para um thriller policial intenso. Sob a direção de Gustavo Bonafé, a obra mergulha na realidade do Norte do Brasil, fugindo dos estúdios e levando a equipe para o coração da floresta.

Trama e Elenco

Na história, Giovanna interpreta Patrícia Trindade, uma policial afastada após uma operação desastrosa em São Paulo. Jurada de morte pelo narcotráfico, ela busca refúgio em Santarém, no oeste paraense. No entanto, o que deveria ser um exílio torna-se uma missão de resgate quando sua filha, a médica Luiza (Alice Wegmann), é sequestrada por garimpeiros enquanto prestava assistência a populações indígenas no Alto Tapajós.

A narrativa explora o cenário amazônico não apenas como estética, mas como elemento central da trama, abordando conflitos locais e a força do Rio Tapajós. 

Bastidores e Família

Além do clima de comemoração do filme, a pré-estreia foi marcada por momentos familiares. Giovanna Antonelli, aos 50 anos, posou orgulhosa ao lado de Pietro, fruto de seu antigo relacionamento com Murilo Benício. A atriz também é mãe das gêmeas Antonia e Sofia, de 15 anos.

"Rio de Sangue" promete ser um dos grandes lançamentos do semestre, unindo a adrenalina do gênero policial à valorização do território paraense no cinema nacional.

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