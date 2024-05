Festival de Cannes começa nesta terça-feira (14) com filmes brasileiros; confira

A 77ª edição do Festival de Cannes, um dos eventos cinematográficos mais importantes do mundo, começa nesta terça-feira (14) e vai até o dia 25 de maio. Nos próximos dias, a cidade francesa realizará a exibição de dezenas de filmes, na presença de grandes estrelas do cinema e com diversos eventos paralelos.

A cineasta Greta Gerwig (Barbie) preside o júri deste ano, que também conta com nomes como Lily Gladstone (Assassinos da Lua das Flores), Eva Green (O Lar das Crianças Peculiares) e Omar Sy (Intocáveis). Além disso, grandes nomes do cinema serão homenageados este ano, como Meryl Streep, George Lucas e Studio Ghibli.

Dos mais de 50 filmes exibidos no festival, 20 competem pela Palma de Ouro, o prêmio mais cobiçado do evento. A cerimônia de premiação dos filmes da Seleção Oficial acontece no dia 22 de maio. Entre os destaques, está "Kinds of Kindness", do diretor Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas), que reúne um elenco estrelado com Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley e Joe Alwyn. O longa está gerando grande expectativa no público.

Brasileiros no festival

O Brasil marca forte presença no festival deste ano, com dois filmes brasileiros competindo na principal categoria, a Seleção Oficial: "Motel Destino", de Karim Aïnouz, e "Amarela", curta-metragem de André Hayato Saito. Além disso, outros três filmes nacionais foram selecionados para mostras paralelas: "Baby", de Marcelo Caetano, na Semana da Crítica; "A Queda do Céu", de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro, na Quinzena dos Cineastas; e "A Menina e o Pote", de Valentina Homem, na Quinzena dos Realizadores.

Um destaque especial é o documentário sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dirigido por Oliver Stone, que será exibido no festival e concorre ao Olho de Ouro, prêmio para filmes do gênero.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)