Dira Paes ganha quinto prêmio de melhor atriz pelo filme 'Pureza'

O filme Pureza recebeu mais um prêmio internacional, sendo que desta vez, o 17º Salento International Film Festival premiou a protagonista Dira Paes com a honraria de Melhor Atriz.

Ao todo, o drama estrelado pela paraense já recebeu 17 prêmios nacionais e internacionais, dos quais cinco de Melhor Atriz para Dira. "Parabéns, Dira Paes, pela sua atuação soberba como Pureza!", disse o perfil da Gaya Filmes no Instagram ao comunicar mais uma vitória.

O drama dirigido por Renato Barbieri tem roteiro dele próprio em parceria com Marcus Ligocki, que foi inspirado em fatos reais. O filme teve set de filmagens no Pará, Maranhão e Brasília. Pureza é baseado em fatos reais e narra a história inspirada em Pureza Lopes Loyola.

Natural de Bacabal, no Maranhão, Pureza parte em busca do filho que desapareceu de um garimpo na cidade de Itaituba, no Pará. Nessa busca, a mulher percorre várias fazenda com que se depara com variadas formas de degradação humana.