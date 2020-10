Dira Paes recebe 2º prêmio de melhor atriz por 'Pureza'

"Aos Olhos de Ernesto", de Ana Luiza Azevedo, foi eleito o Melhor Filme de Ficção pelo Júri do 24º Inffinito Film Festival, que exalta o cinema brasileiro realizado no exterior. A paraense Dira Paes, que venceu o prêmio de Melhor Atriz no Seattle Latino Film Festival pelo filme "Pureza", de Renato Barbieri, repetiu a dose no Inffinito pelo desempenho no mesmo filme.

A premiação aconteceu de forma remota na última sexta-feira, 23, e foi transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Inff.online. Assista aqui.

"Aos Olhos de Ernesto" narra a história de um idoso que enfrenta a solidão e a cegueira até conhecer uma jovem cuidadora de cães, que lhe traz uma nova perspectiva sobre a velhice.

Roney Villela venceu o prêmio de Melhor Ator com o filme “A Morte que Habita À Noite”. E o público elegeu “Três Verões”, de Sandra Kogut, como Melhor Filme de Ficção, e “Fico te Devendo uma Carta sobre o Brasil”, de Carol Benjamim, como Melhor Documentário.

O júri do Inffinito Film Festival 2020 foi composto por Carol Marra, Joelzito Araújo, Maria Sanchez e Tizuka Yamasaki (longa-metragem de ficção) e Fabrício Boliveira, Graci Guarani e Malu de Martino (longa-metragem documentário).

O ator e diretor Daniel Filho foi homenageado na edição deste ano.

Confira os vencedores de todas as categorias:

Melhor Filme Ficção: “Aos Olhos de Ernesto”, de Ana Luiza Azevedo

Melhor Filme Documentário: “De Olhos Abertos”, de Charlotte Dafol

Melhor Direção: Ana Luiza Azevedo, por “Aos Olhos de Ernesto”

Melhor Ator: Roney Villela, por “A Morte que Habita à Noite”, de Eduardo Morotó

Melhor Atriz: Dira Paes, por “Pureza”, de Renato Barbieri

Melhor Direção de Fotografia: Felipe Reinheimer, por “Pureza”

Melhor Roteiro: “Aos Olhos de Ernesto”, de Ana Luiza Azevedo e Jorge Furtado

Prêmio Especial do Júri: Fernando Montenegro, por sua interpretação em “Piedade”, de Cláudio Assis

Prêmio Especial do Júri (Mostra Competitiva Documentário): “Diz a Ela Que me Viu Chorar”, de Maíra Bühler

Melhor Filme de Ficção eleito pelo público: “Três Verões”, de Sandra Kogut

Melhor Documentário eleito pelo público: “Fico te Devendo uma Carta sobre o Brasil”, de Carol Benjamim