Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

Confira os 10 filmes mais aguardados que ainda serão lançados em 2026

O segundo semestre ainda terá estreias aguardadas como Homem-Aranha, Vingadores, Jogos Vorazes, Duna e o novo filme de Christopher Nolan

Hannah Franco
fonte

Confira os 10 filmes mais aguardados que ainda serão lançados em 2026 (Divulgação)

O ano de 2026 já levou milhares de pessoas aos cinemas com estreias aguardadas como Todo Mundo em Pânico 6, Dia D, Supergirl e Toy Story 5. Mas quem pensa que o calendário de lançamentos está perto do fim se engana. Até dezembro, grandes produções ainda chegam às telonas e ao streaming, reunindo super-heróis, thrillers, ficção científica, adaptações literárias e franquias de sucesso.

Entre os destaques estão Homem-Aranha: Um Novo Dia, Vingadores: Doomsday, Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, Duna: Parte Três A Odisseia, novo longa de Christopher Nolan. Confira, em ordem de estreia, os 10 filmes mais aguardados que ainda serão lançados em 2026.

VEJA MAIS

image Matt Damon, de 'A Odisseia', revela dieta rigorosa após problemas de saúde: 'mudou minha vida'
Entre as mudanças, o ator revelou que cortou o glúten definitivamente

image Oasis divulga primeiro trailer do documentário sobre a turnê Live '25
A produção registra a volta da banda aos palcos após anos de separação e desentendimentos públicos entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, reunindo imagens de ensaios, bastidores, apresentações e a reação do público em diferentes países

1. A Odisseia

O novo filme de Christopher Nolan é apontado como um dos maiores eventos do cinema em 2026. Inspirado na obra clássica de Homero, o longa acompanha a jornada de Odisseu após a Guerra de Troia, reunindo batalhas épicas, criaturas mitológicas e um elenco estrelado.

Com Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Anne Hathaway e Lupita Nyong'o, a produção promete ser um dos maiores blockbusters do ano.

Direção: Christopher Nolan
Gênero: Épico / Aventura
Estreia: 16 de julho (cinemas)

2. Homem-Aranha: Um Novo Dia

Tom Holland retorna como Peter Parker no quarto filme solo do herói. Após os acontecimentos de Sem Volta para Casa, o personagem tenta reconstruir a vida enquanto enfrenta novos inimigos e as consequências do passado.

O longa traz de volta Zendaya e Jacob Batalon, além das estreias de Jon Bernthal como Justiceiro, Mark Ruffalo como Hulk e Sadie Sink em papel ainda mantido em segredo.

Direção: Destin Daniel Cretton
Gênero: Ação / Super-herói
Estreia: 29 de julho (cinemas)

3. A Última Casa

Wagner Moura protagoniza este thriller de ficção científica da Netflix ao lado de Greta Lee. A trama acompanha uma família presa dentro de casa enquanto tenta sobreviver ao isolamento, à escassez de alimentos e a uma ameaça misteriosa.

Dirigido por Louis Leterrier, o filme mistura suspense psicológico e elementos pós-apocalípticos.

Direção: Louis Leterrier
Gênero: Suspense / Ficção científica
Estreia: 7 de agosto (Netflix)

4. Se Eu Fosse Você 3

Vinte anos após a última troca de corpos, Cláudio e Helena vivem uma nova fase da vida até que um novo fenômeno coloca toda a família na mesma confusão.

Tony Ramos e Glória Pires retornam aos papéis principais, acompanhados por Cleo, Rafael Infante e Rosi Campos.

Direção: Anita Barbosa
Gênero: Comédia
Estreia: 3 de setembro (cinemas)

5. Verity

Baseado no best-seller de Colleen Hoover, o thriller acompanha Lowen Ashleigh, uma escritora contratada para finalizar a obra de uma autora famosa que sofreu um grave acidente.

Ao encontrar manuscritos secretos de Verity, Lowen descobre revelações perturbadoras que colocam sua própria vida em risco. Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett estrelam o longa.

Direção: Michael Showalter
Gênero: Suspense psicológico
Estreia: 2 de outubro (cinemas)

6. Cara de Barro

A DC aposta em uma abordagem de terror para apresentar um dos vilões mais famosos do Batman. A história acompanha o ator Matt Hagen, que aceita um tratamento experimental para recuperar o rosto desfigurado, mas acaba se transformando em uma criatura monstruosa.

O roteiro é de Mike Flanagan (A Maldição da Residência Hill).

Direção: James Watkins
Gênero: Terror / Super-herói
Estreia: 22 de outubro (cinemas)

7. Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita

A franquia retorna aos cinemas com a adaptação do novo livro de Suzanne Collins. A trama mostra a juventude de Haymitch Abernathy durante a 50ª edição dos Jogos Vorazes, conhecida como Massacre Quaternário.

Joseph Zada lidera o elenco, que também reúne McKenna Grace, Maya Hawke, Elle Fanning e Ralph Fiennes.

Direção: Francis Lawrence
Gênero: Ficção científica / Aventura
Estreia: 19 de novembro (cinemas)

8. As Aventuras de Cliff Booth

Brad Pitt volta ao personagem de Era Uma Vez em... Hollywood em um spin-off centrado no dublê Cliff Booth. Agora trabalhando nos bastidores da indústria cinematográfica, ele se envolve em novas situações ainda mantidas em segredo.

O roteiro é de Quentin Tarantino, enquanto a direção ficou com David Fincher.

Direção: David Fincher
Gênero: Drama / Suspense
Estreia: 23 de dezembro (Netflix)

9. Duna: Parte Três

Denis Villeneuve adapta Messias de Duna, segundo livro da saga de Frank Herbert. A história mostra Paul Atreides consolidado como imperador, enfrentando conspirações políticas, ameaças internas e os efeitos de sua ascensão ao poder.

Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Robert Pattinson, Anya Taylor-Joy e Jason Momoa integram o elenco.

Direção: Denis Villeneuve
Gênero: Ficção científica
Estreia: 17 de dezembro (cinemas)

10. Vingadores: Doomsday

A Marvel encerra o ano com um dos filmes mais aguardados da década. Robert Downey Jr. retorna ao Universo Cinematográfico Marvel, desta vez interpretando o Doutor Destino, principal vilão da nova saga.

Com direção dos irmãos Russo, o longa promete reunir heróis da Marvel e personagens dos antigos filmes dos X-Men em uma batalha multiversal.

Direção: Anthony Russo e Joe Russo
Gênero: Super-herói / Ação
Estreia: 18 de dezembro (cinemas)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cinema

lançamento
Cinema
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM CINEMA

NO CINEMA

Quer entender o conflito entre EUA e Venezuela? Veja 6 filmes e séries

Produções disponíveis no streaming ajudam a contextualizar a crise política, a ingerência externa e os impactos do conflito na América Latina

03.01.26 16h59

LUTO

Morre James Foley, diretor de '50 Tons de Cinza', aos 71 anos

Diretor morreu nesta quinta-feira (8), aos 71 anos, em Los Angeles, após uma longa luta contra um câncer no cérebro

08.05.25 18h55

CINEMA

Saiba quem é a protagonista do live action 'Como Treinar o Seu Dragão'

A atriz Nico Parker, de 18 anos, que interpretou Sarah na série de ‘The Last of Us‘, foi escolhida para interpretar Astrid no live-action ‘Como Treinar o Seu Dragão‘; atriz é filha de estrela do cinema

31.05.23 8h37

CINEMA

2ª edição do Olhar Film Festival será em Castanhal e reúne produções locais e internacionais

O festival é gratuito e contará com a exibição de produções locais e de países de todos os continentes

19.05.23 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

VOLTARAM?

Virginia e Vini Jr. fazem soroterapia nos EUA após Copa; entenda o que é o procedimento

Influenciadora e o atacante da Seleção Brasileira receberam atendimento domiciliar nos Estados Unidos

08.07.26 8h11

prejuízo

DJ Khaled perde R$ 2,5 milhões após apostar no hexa do Brasil na Copa do Mundo

Artista viu aposta de US$ 500 mil acabar com a derrota para a Noruega

08.07.26 8h14

CELEBRIDADES

Léo Santana faz treino em academia de Belém e tira fotos com fãs

Cantor baiano está no Pará para realizar um show no aniversário de 413 anos de Bragança nesta quarta-feira (8)

08.07.26 10h27

FAMOSOS

Fernanda Torres relembra romance com Pedro Bial: ‘Deu bola para mim e eu não acreditava’

Fernanda ainda comentou que teve uma "recaída" com Bial

08.07.26 9h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda