Confira os 10 filmes mais aguardados que ainda serão lançados em 2026

O ano de 2026 já levou milhares de pessoas aos cinemas com estreias aguardadas como Todo Mundo em Pânico 6, Dia D, Supergirl e Toy Story 5. Mas quem pensa que o calendário de lançamentos está perto do fim se engana. Até dezembro, grandes produções ainda chegam às telonas e ao streaming, reunindo super-heróis, thrillers, ficção científica, adaptações literárias e franquias de sucesso.

Entre os destaques estão Homem-Aranha: Um Novo Dia, Vingadores: Doomsday, Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, Duna: Parte Três e A Odisseia, novo longa de Christopher Nolan. Confira, em ordem de estreia, os 10 filmes mais aguardados que ainda serão lançados em 2026.

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1. A Odisseia

O novo filme de Christopher Nolan é apontado como um dos maiores eventos do cinema em 2026. Inspirado na obra clássica de Homero, o longa acompanha a jornada de Odisseu após a Guerra de Troia, reunindo batalhas épicas, criaturas mitológicas e um elenco estrelado.

Com Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Anne Hathaway e Lupita Nyong'o, a produção promete ser um dos maiores blockbusters do ano.

Direção: Christopher Nolan

Gênero: Épico / Aventura

Estreia: 16 de julho (cinemas)

2. Homem-Aranha: Um Novo Dia

Tom Holland retorna como Peter Parker no quarto filme solo do herói. Após os acontecimentos de Sem Volta para Casa, o personagem tenta reconstruir a vida enquanto enfrenta novos inimigos e as consequências do passado.

O longa traz de volta Zendaya e Jacob Batalon, além das estreias de Jon Bernthal como Justiceiro, Mark Ruffalo como Hulk e Sadie Sink em papel ainda mantido em segredo.

Direção: Destin Daniel Cretton

Gênero: Ação / Super-herói

Estreia: 29 de julho (cinemas)

3. A Última Casa

Wagner Moura protagoniza este thriller de ficção científica da Netflix ao lado de Greta Lee. A trama acompanha uma família presa dentro de casa enquanto tenta sobreviver ao isolamento, à escassez de alimentos e a uma ameaça misteriosa.

Dirigido por Louis Leterrier, o filme mistura suspense psicológico e elementos pós-apocalípticos.

Direção: Louis Leterrier

Gênero: Suspense / Ficção científica

Estreia: 7 de agosto (Netflix)

4. Se Eu Fosse Você 3

Vinte anos após a última troca de corpos, Cláudio e Helena vivem uma nova fase da vida até que um novo fenômeno coloca toda a família na mesma confusão.

Tony Ramos e Glória Pires retornam aos papéis principais, acompanhados por Cleo, Rafael Infante e Rosi Campos.

Direção: Anita Barbosa

Gênero: Comédia

Estreia: 3 de setembro (cinemas)

5. Verity

Baseado no best-seller de Colleen Hoover, o thriller acompanha Lowen Ashleigh, uma escritora contratada para finalizar a obra de uma autora famosa que sofreu um grave acidente.

Ao encontrar manuscritos secretos de Verity, Lowen descobre revelações perturbadoras que colocam sua própria vida em risco. Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett estrelam o longa.

Direção: Michael Showalter

Gênero: Suspense psicológico

Estreia: 2 de outubro (cinemas)

6. Cara de Barro

A DC aposta em uma abordagem de terror para apresentar um dos vilões mais famosos do Batman. A história acompanha o ator Matt Hagen, que aceita um tratamento experimental para recuperar o rosto desfigurado, mas acaba se transformando em uma criatura monstruosa.

O roteiro é de Mike Flanagan (A Maldição da Residência Hill).

Direção: James Watkins

Gênero: Terror / Super-herói

Estreia: 22 de outubro (cinemas)

7. Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita

A franquia retorna aos cinemas com a adaptação do novo livro de Suzanne Collins. A trama mostra a juventude de Haymitch Abernathy durante a 50ª edição dos Jogos Vorazes, conhecida como Massacre Quaternário.

Joseph Zada lidera o elenco, que também reúne McKenna Grace, Maya Hawke, Elle Fanning e Ralph Fiennes.

Direção: Francis Lawrence

Gênero: Ficção científica / Aventura

Estreia: 19 de novembro (cinemas)

8. As Aventuras de Cliff Booth

Brad Pitt volta ao personagem de Era Uma Vez em... Hollywood em um spin-off centrado no dublê Cliff Booth. Agora trabalhando nos bastidores da indústria cinematográfica, ele se envolve em novas situações ainda mantidas em segredo.

O roteiro é de Quentin Tarantino, enquanto a direção ficou com David Fincher.

Direção: David Fincher

Gênero: Drama / Suspense

Estreia: 23 de dezembro (Netflix)

9. Duna: Parte Três

Denis Villeneuve adapta Messias de Duna, segundo livro da saga de Frank Herbert. A história mostra Paul Atreides consolidado como imperador, enfrentando conspirações políticas, ameaças internas e os efeitos de sua ascensão ao poder.

Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Robert Pattinson, Anya Taylor-Joy e Jason Momoa integram o elenco.

Direção: Denis Villeneuve

Gênero: Ficção científica

Estreia: 17 de dezembro (cinemas)

10. Vingadores: Doomsday

A Marvel encerra o ano com um dos filmes mais aguardados da década. Robert Downey Jr. retorna ao Universo Cinematográfico Marvel, desta vez interpretando o Doutor Destino, principal vilão da nova saga.

Com direção dos irmãos Russo, o longa promete reunir heróis da Marvel e personagens dos antigos filmes dos X-Men em uma batalha multiversal.

Direção: Anthony Russo e Joe Russo

Gênero: Super-herói / Ação

Estreia: 18 de dezembro (cinemas)