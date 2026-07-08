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Matt Damon, de 'A Odisseia', revela dieta rigorosa após problemas de saúde: 'mudou minha vida'

Entre as mudanças, o ator revelou que cortou o glúten definitivamente

Estadão Conteúdo
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Alexia é enteada de Matt Damon, mas tratada como filha (Instagram)

Matt Damon passou por intensa transformação física para o filme A Odisseia e, nesse processo, descobriu uma intolerância alimentar que mudou sua vida. O ator revelou que atingiu o menor peso em décadas e alterou seus hábitos de forma definitiva, resultando em uma melhoria em sua qualidade de vida.

As declarações foram feitas no podcast Good Hang, apresentado por Amy Poehler. Damon definiu a mudança para interpretar Odisseu como "um estilo de vida completamente diferente". Ele enfatizou a intensidade do processo: "Essa é a única maneira de fazer isso", disse, acrescentando que precisou "comer um pouco menos".

O ator cortou o glúten de sua alimentação de forma definitiva, afirmando que a decisão "mudou [sua] vida". Apesar de ser um grande fã de pão, cerveja, massas e pizza, ele destacou que a melhora na forma como se sente compensou a ausência desses alimentos.

Impacto da intolerância alimentar

Matt Damon revelou que possuía problemas de saúde ocultos e só recentemente compreendeu o impacto da intolerância em seu organismo. "Nós não falávamos sobre isso, e eu não tinha ideia do quanto isso me afetava", refletiu o ator.

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Palavras-chave

CINEMA/A ODISSEIA/MATT DAMON/DIETA
Cultura
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