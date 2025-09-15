Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

Com dois filmes na carreira, atriz de 78 anos pode ir ao Oscar 2026; conheça Tânia Maria

Tânia Maria brilhou em "O Agente Secreto" e conquistou espaço na lista da Variety, sendo apontada como aposta ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante

Riulen Ropan
fonte

A nordestina estreou como atriz aos 72 anos, participando do filme Bacurau em 2019. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A atriz e artesã nordestina Tânia Maria, de 78 anos, natural do Rio Grande do Norte, está chamando a atenção no cinema brasileiro e internacional. Reconhecida por sua interpretação como Dona Sebastiana no filme "O Agente Secreto" (2025), dirigido por Kleber Mendonça Filho, ela aparece entre as possíveis indicadas ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

De acordo com a revista Variety, uma das publicações mais prestigiadas da indústria cinematográfica, o nome de Tânia Maria surge na 25ª posição em sua lista de apostas. Embora a colocação ainda seja distante, o simples fato de ser citada já representa um marco histórico e motivo de orgulho para o cinema brasileiro e para a representatividade nordestina em Hollywood.

Quem é Tânia Maria, atriz de O Agente Secreto?

Tânia mora no povoado Santo Antônio da Cobra, em Parelhas, no Rio Grande do Norte.  A nordestina estreou como atriz aos 72 anos, participando do filme "Bacurau" em 2019, também dirigido por Kleber Mendonça Filho.

No longa O Agente Secreto, Tânia interpreta Dona Sebastiana, uma proprietária de apartamentos em Recife que acolhe refugiados com generosidade, força e bom humor. A personagem se tornou o coração da trama, conquistando o público e a crítica.

Segundo espectadores e críticos, a atuação da atriz foi tão marcante que muitas vezes ofuscou até mesmo a presença do astro Wagner Moura, protagonista do filme. Sua performance foi elogiada por ser autêntica, orgânica e poderosa, além de representar de forma rara e valiosa a mulher nordestina no cinema nacional.

Reconhecimento internacional e chance de indicação ao Oscar

A inclusão do nome de Tânia Maria na lista da Variety levantou a possibilidade de uma campanha oficial rumo ao Oscar em 2026. O diretor Kleber Mendonça Filho comemorou o feito nas redes sociais:

“Eu sempre tive certeza de que Hollywood fica onde você quiser. Dona Tânia, a minha querida Sebastiana, na lista com outras grandes estrelas para Atriz Coadjuvante.”

Se confirmada, a candidatura da atriz nordestina seria histórica: uma mulher de 78 anos, estreante no cinema internacional, quebrando barreiras etárias, regionais e culturais.

O desafio de uma campanha internacional

Apesar do entusiasmo, existe um obstáculo: Tânia Maria já afirmou que não pretende encarar longas viagens internacionais. Convidada para a estreia mundial de O Agente Secreto no Festival de Cannes, na França, ela recusou o convite e explicou em entrevista ao G1:

“São muitas horas de viagem e, na minha idade, não dá mais para isso não. Dentro do Brasil eu viajo.”

Essa postura representa um desafio para uma eventual campanha ao Oscar, que normalmente exige presença em eventos, entrevistas e exibições em Los Angeles e Nova York.

Ainda assim, a menção da atriz nordestina na disputa já consolida seu nome como uma das grandes surpresas do cinema em 2026, reforçando a força do cinema brasileiro no cenário internacional.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

