Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cametá é cenário do próximo thriller policial “Marés de Sangue”

Cametá entra de forma expressiva no mapa do cinema nacional, mostrando a riqueza cultural da cidade, ao mesmo tempo em que leva suspense e emoção para a tela grande

Laura Serejo
fonte

Equipe e elenco do filme 'Marés de Sangue' (Foto: Divulgação)

Nesta semana, Cametá, no nordeste do Pará, se tornou o cenário principal do longa-metragem 'Marés de Sangue', produção da Pariocafilmes. Dirigido por Marco André, conhecido pelo documentário Paysandú – 100 anos de payxão, o filme mistura suspense policial, cultura local e paisagens exuberantes da Amazônia. A cidade fornece o pano de fundo perfeito para a narrativa, integrando a cultura regional à trama policial.

A história original surgiu há cerca de 10 anos, escrita por Lucas Vidal, filho do diretor e fã de suspense e investigação. A partir da ideia inicial, Marco André e a roteirista Carla Giffoni desenvolveram o roteiro, adaptando-o ao contexto amazônico e incorporando elementos locais, como lendas regionais, hábitos da comunidade e características da vida fluvial. “Quando ele trouxe a ideia, adaptamos à realidade amazônica. O argumento é dele, e depois escrevemos juntos o roteiro, com a colaboração da roteirista Carla Giffoni”, disse o diretor.

A narrativa se passa principalmente a bordo do Venino Pantoja, considerado o maior barco de madeira do Brasil e registrado no Guinness Book. “Os desafios de construir suspense nesse cenário são grandes. É preciso despistar o espectador para que ele não descubra os culpados desde o início”, explicou.

Marco André ressalta que a escolha de Cametá vai além do barco histórico. A cidade possui uma tradição cultural forte, que inclui festas religiosas, artesanato, culinária típica e música regional. “A participação da comunidade impactou demais o filme. Atores, figurantes e profissionais de produção de Cametá fazem parte do elenco e da equipe técnica. Até o sotaque local aparece nos diálogos, o que valoriza nossa cultura e dá autenticidade à história”, afirma o diretor. Esse envolvimento também cria oportunidades para talentos locais, fortalecendo o cinema na região e incentivando jovens a se interessarem pela produção audiovisual.

O elenco recebeu preparação especial com o ator e preparador Claudio Barros, utilizando a técnica Meisner, que foca na verdade emocional e na espontaneidade das cenas. Segundo Marco André, “o retorno junto ao elenco tem sido incrível. Todos estão muito engajados e conseguimos extrair performances genuínas, que contribuem para a intensidade do suspense”.

Cinema amazônico para o mundo

Para Marco André, Marés de Sangue reforça o cinema amazônico e valoriza a cultura local. “Tudo que produzo está relacionado à Amazônia. Meus filmes, séries e discos mostram nossa origem e ajudam a espalhar nossa cultura pelo mundo”, afirmou.

O diretor espera que o filme alcance público nacional e internacional. “O que mais me interessa é realizar um filme que traduza a força da Amazônia e a intensidade da história. Se o público sentir essa atmosfera, em Cametá, São Paulo ou qualquer outro lugar do planeta, já será uma grande conquista”, disse.

Com a produção, Cametá ganha destaque no mapa do cinema nacional, mostrando sua riqueza cultural e natural enquanto leva suspense e emoção para a tela grande. A cidade, que antes era conhecida principalmente pelo comércio fluvial e pelas tradições regionais, passa a ser vista como cenário de produções cinematográficas, abrindo espaço para futuras obras ambientadas na Amazônia e incentivando a indústria audiovisual local.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estreias do cinema

marés de sangue
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

THE TOWN

Lambateria e Lia Sophia no The Town: espetáculo celebrou a cultura amazônica

A apresentação foi uma prova de que a cultura do Norte do Brasil está viva, pulsante e tem espaço nos grandes festivais nacionais

15.09.25 9h06

CULTURA

Dona Onete leva os sucessos do carimbó xamegado paraense ao palco do The Town

A rainha do carimbó xamegado, já consagrada em palcos como o Rock in Rio 2019, protagonizou momentos marcantes ao lado de Joelma

14.09.25 22h05

FIGURINO

Gaby Amarantos domina o palco como Boiúna com mais de 10 mil cristais no The Town

As cores do figurino ainda remetem à capa do álbum "Treme", com o verde da Amazônia e o roxo do açaí.

14.09.25 21h29

Cultura

Hermeto Pascoal, o multi-instrumentista, morre aos 89 anos

Ele estava internado no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro

13.09.25 21h24

MAIS LIDAS EM CULTURA

CINEMA

Cametá é cenário do próximo thriller policial “Marés de Sangue”

Cametá entra de forma expressiva no mapa do cinema nacional, mostrando a riqueza cultural da cidade, ao mesmo tempo em que leva suspense e emoção para a tela grande

15.09.25 8h00

COMEMORAÇÃO!

Dança dos Famosos: Silvero Pereira e paraense Thais Sousa alcançam 1º lugar; assista a apresentação

Na noite deste domingo (14), a dupla apresentou o ritmo piseiro, ao som da música “Aquelas Coisas”, de João Gomes

14.09.25 20h52

desabafo

Mulher de Bruce Willis diz que acidente em 'Duro de Matar' criou problema de saúde para o ator

Em entrevista à rede americana Fox News, Emma afirmou que Willis não usou proteção adequada durante a gravação de uma cena debaixo de uma mesa, o que lhe causou danos em um dos ouvidos

14.09.25 10h57

A VIDA PRESTA!

Fernanda Torres 60 anos: atriz tem trajetória marcada por prêmios, filmes icônicos e reconhecimento

Colunista Ismaelino Pinto comenta marcos da carreira e a versatilidade de Fernanda Torres no cinema

15.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda