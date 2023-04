Clube de cinema irá exibir ‘Homem-Aranha: no Aranhaverso’ na UsiPaz do Jurunas nesta quinta (27)

O Cineclube Paraense, projeto de extensão da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), irá realizar na próxima quinta-feira (27), às 14h, uma sessão de cinema na Usina da Paz do Jurunas/Condor. A estreia do projeto Cine Usina irá exibir o filme “Homem-Aranha: no Aranhaverso”, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2019.

VEJA MAIS

No fim da exibição do longa-metragem, diversos prêmios serão distribuídos para os participantes, além da realização de um debate promovido pelos membros do Cineclube. Para participar da sessão, que tem como público-alvo crianças e adolescentes, não será preciso comprar ingresso. Confira a publicação do projeto:

O professor João Augusto Pereira, coordenador do projeto na UFRA, e os membros do Cineclube Paraense, Malone Cunha, Gabriel Nunes, Alessandro Baía e Vinícius Luhi ficarão responsáveis pelo debate que ocorrerá após a exibição. As sessões do Cineclube Paraense ocorrerão sempre na última quinta-feira do mês, com a exibição de um filme seguido de debate.

Malone, que é presidente do Cineclube afirma que o projeto estará ainda mais próximo da população após a parceria estabelecida com a UsiPaz: “Sempre foi nossa intenção levar cinema às pessoas que não têm muito acesso a essa arte e com o Cine Usina, todos podemos esperar um Cineclube ainda mais atuante em difundir o cinema para todos”, relatou.

Sinopse do filme “Homem-Aranha: no Aranhaverso”

Em Homem-Aranha no Aranhaverso, Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras versões do Homem-Aranha.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)