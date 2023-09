Cinema a R$ 12: veja como participar da semana do cinema com ingressos promocionais

O Pará e outras 26 federações entraram na rota da Semana no Cinema 2023, que vai ofertar ingressos promocionais a R$ 12. A programação segue de 28 de setembro a 4 de outubro, em diferentes redes. Qualquer pessoa pode aproveitar a promoção de filmes em 2D. Confira quais salas de cinema entraram no planejamento e as produções em cartaz.

VEJA MAIS

O que é a Semana do Cinema?

A Semana do Cinema é uma iniciativa nacional, organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX). Este é o terceiro ano de programação e visa incentivar a prática de assistir filmes, com bilhetes em descontos. Na última edição, 3,7 milhões de pessoas participaram desse calendário de cultura e lazer.

Semana do Cinema: Quais redes estão com promoção?

Participam da Semana do Cinema o Ingresso.com e as principais redes do Brasil, como:

Cinemark

Cinépolis

UCI

Cinesystem

GNC

Moviecom

Arteplex

Cineart

Itaú Cinemas

Petra Belas Artes

Playarte

Quais filmes em cartaz durante a Semana do Cinema?

Entre os filmes em cartaz, durante a Semana do Cinema de 2023, os filmes:

- “Mercenários 4”;

- “A Freira 2”;

- “Besouro Azul”;

- “Jogos Mortais X”;

- “Nosso Sonho: A História de Claudinho e Buchecha”

Como validar a promoção da Semana do Cinema?

Para garatir o ingresso, basta ir até uma das redes cadastradas, selecionar a opção de meia-entrada promocional, que lhe garantirá um bilhete sem a necessidade de comprovar o desconto do benefício.