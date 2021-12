Brasil fica de fora da disputa do Oscar 2022 de Filme Internacional

O Brasil está novamente de fora da disputa pela estatueta de Melhor Filme Internacional do Oscar. O filme "Deserto Particular", de Aly Muritiba, ficou de fora da disputa, com o anúncio da lista das 15 produções que avançam para as votações a partir de agora.

Os pré-selecionados foram divulgados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta terça-feira (21). Agora, o Brasil segue na disputa apenas na categoria Curta-metragem de ficção, com "Seiva Bruta", de Gustavo Milan.

Entre as produções que seguem na corrrida pelo Oscar de Filme Internacional estão alguns favoritos como o iraniano "Um Herói", o italiano "The Hand of God - A Mão de Deus" e o japonês "Doraibu mai kâ" ("Drive My Car", em inglês).

Um grande favorito que acabou ficando de fora é o francês "Titane", da diretora Julia Ducournau, o grande vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Os cinco filmes finslistas da categoria serão anunciados junto a lista completa da premiação, no dia 8 de fevereiro. A cerimônia de premiação do Oscar 2022 está marcada para 27 de março.

O filme brasileiro "Deserto Particular", escolhido pela Academia Brasileira de Cinema (ABC) para disputar o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar 2022, foi premiado no Festival de Veneza de 2021 na mostra paralela Venice Days. O longa trata com delicadeza a história de amor inusitada de um policial, que comete um erro que coloca em risco sua carreira.