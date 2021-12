Oscar 2022: curta brasileiro sobre imigração de venezuelanos segue na disputa

O curta metragem "Seiva Bruta" ("Under the Heavens"), de Gustavo Milan, segue representando o Brasil na disputa por uma estatueta no Oscar 2022. O filme está entre os 15 pré-selecionados da categoria Cura-Metragem em Live Action, divulgados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta terça-feira (21).

Com o Brasil de fora da disputa de Filme Internacional, "Seiva Bruta" é quem segue representado o país no grande prêmio do cinema mundial.

O curta de ficação acompanha Marta, uma jovem venezuelana que está imigrando para o Brasil quando encontra um jovem casal com uma filha. Sua habilidade de amamentar faz com que seus destinos se interliguem para sempre.

A atriz Venezuelana Samantha Castillo estrela o curta, que tem ainda o brasileiro Luiz Carlos Vasconcelos no elenco. O filme teve cenas rodadas em Manaus, no Amazonas.

Filme carrega lista de prêmios internacionais

O curta-metragem brasileiro se tornou qualificado uma vaga no Oscar de 2022 após ser consagrado como Melhor Curta-metragem Internacional no SSFF & ASIA 2021, no Japão. Mas antes disso, a produção já vinha roubando a cena em uma série de festivais internacionais. “Seiva Bruta”. Até julho deste ano, de acrodo com informações do Arte Cult, "Seiva Bruta" foi selecionado para 17 festivais internacionais e conquistou dez prêmios internacionais.

Entre os prêmios estão o de Melhor Curta de Ficção e Grand Chameleon no Festival de Cinema do Brooklyn, em Nova Iorque; além de Melhor Curta Latino no Directors Guild of America; Young Director Award – Silver Screen Film School; Melhor Filme de Estudante no Munich Film Awards (Alemanha); Melhor Curta-Metragem no Festival Internacional de Cinema de Rhode Island (Estados Unidos); Melhor Curta Metragem no National Board Review e Melhor Direção no Wasserman Awards, prêmio dado pela Universidade de Nova Iorque (NYU).

Veja a lista completa de Curtas-metragem de ficção que seguem na disputa do Oscar 2022:

“Ala Kachuu – Take and Run”

“Censor of Dreams”

“The Criminals”

“Distances”

“The Dress”

“Frimas”

“Les Grandes Claques”

“The Long Goodbye”

“On My Mind”

“Please Hold”

“Stenofonen”

“Tala’vision”

“Under the Heavens”

“When the Sun Sets”

“You’re Dead Helen”