'Batman': Homem solta um morcego vivo durante sessão do novo filme do herói

Um homem soltou um mocego durante uma sessão do filme "The Batman", em uma sala da rede de cinemas Cinépolis, no Texas, nos Estados Unidos. O caso ocorreu na última sexta-feira, 4, e gerou uma grande confusão. O nome do homem não foi revelado, e os telespectadores tiveram o valor do ingresso devolvido após a suspensão da sessão.

De acordo com informação da Variety, o homem tentava fazer uma brincadeira ao soltar o morcego na sala de cinema, mas tudo deu muito errado. Veja as imagens da sala:

"The Batman" é o novo filme do herói da DC Comics, e tem Robert Pattinson (Crepúsculo) estreando na pele do Homem-Morcego. O filme tem direçã de Matt Reeves (Planeta dos Macacos), e traz ainda no elenco nomes como Zoe Kravitz (Mulher-Gato), Andy Serkis (Alfred), Paul Dano (Charada), Jeffrey Wright (Comissário Gordon) e Colin Farrell (Pinguim). O longa está em cartaz nos cinemas brasileiros, e chega ao streaming da HBO Max no dia 17 de abril.

Assista ao trailer: