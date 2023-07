‘Barbie’ tem a segunda melhor estreia da história dos cinemas no Brasil; veja qual a melhor

A expectativa e o alvoroço que anteciparam o lançamento do filme “Barbie” não ficaram apenas nas redes sociais. Milhões de pessoas lotaram as salas de cinema de todo o Brasil, tornando o longa-metragem o segundo melhor na história de todas as estreias de filmes no país.

O filme protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling, com direção de Greta Gerwig, arrecadou quase R$23 milhões e foi assistido por 1,18 milhão de pessoas, segundo dados da Comscore.

O longa-metragem só perdeu para o filme “Vingadores: Ultimato” (2019) que teve renda de quase R$30 milhões e foi assistido por cerca de 1,64 milhão de pessoas em sua estreia. Em terceiro lugar, o filme “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” (2023) arrecadou pouco menos de R$21 milhões e foi visto por 1,08 milhão de pessoas. Entretanto, caso a pré-estreia do filme fosse contabilizada, a animação superaria os dois filmes anteriores, com R$36,5 milhões em renda e 1,8 milhão de pessoas nos cinemas.

Outro filme que estreou nesta quinta-feira (20) foi o longa-metragem Oppenheimer. O filme dirigido por Christopher Nolan também conta com um elenco de peso, com nomes como Robert Downey Jr. (Homem de Ferro), Cillian Murphy (Peaky Blinders) e Florence Pugh (Midsommar). Entretanto, a produção não teve uma estreia tão boa no Brasil: 105 mil pessoas foram ao cinema, garantindo uma receita de R$2,3 milhões.

