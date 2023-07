Mãe registra filha com o nome ‘Barbie’ em homenagem à boneca

Barbie marcou a infância de várias meninas ao redor do mundo. Para Roberta Costa Brandão, de 41 anos, o amor pela boneca ultrapassou gerações quando descobriu que estava grávida de uma menina, nomeada Barbie.

“Eu sempre gostei de rosa e da boneca a minha vida inteira. Quando eu fiquei grávida, tive a certeza que era uma menina”, disse em entrevista ao G1.

A confeiteira não teve dúvidas sobre o nome da pequena de 5 anos, mesmo sabendo da confusão que seria. No cartório, Roberta contou ter precisado de uma autorização do chefe de registros para dar o nome à filha.

“É como se fosse a minha homenagem para a boneca (...) Ela (a filha) é a minha Barbie articulada”, completou Roberta.

Além da filha, o amor pelo universo da Barbie também está presente nas roupas cor-de-rosa, na decoração da casa, na coleção de bonecas e no próprio corpo, com uma tatuagem. De Santos (SP), a família também conta com Klaus, de 10 meses, que por pouco não foi nomeado Ken já que o amor não se compara pelo da boneca.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)