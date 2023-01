Atriz de Titanic revela que cobriu os olhos de seu filho durante cena de nudez

O longa-metragem Titanic voltará aos cinemas de todo o Brasil no mês de fevereiro, em comemoração aos 25 anos de sua estreia. Indicado em 14 categorias para o Oscar, o filme levou 11 premiações e tem a terceira maior bilheteria da história, atrás apenas de “Avatar” e “Vingadores: Ultimato”.

O filme, que conta a história de um romance proibido entre o artista de baixa renda Jack Dawson e a filha de um membro da alta sociedade, Rose Bukater, tem diversas cenas emblemáticas, que marcaram a cultura pop mundial.

Kate Winslet, a atriz que interpretou Rose no filme dirigido por James Cameron, revelou em entrevista para o “The Late Show with Stephen Colbert”, exibida no ano de 2017, que chegou a cobrir os olhos de seu filho durante a cena em que aparece nua.

Na passagem, Rose fica nua e pede para que Jack lhe desenhe “como uma de suas garotas francesas”. A atriz contou que foi com seus dois filhos ao cinema, em 2012, quando o filme foi relançado em 3D, sem se lembrar da cena em questão.

Kate relembrou que seu filho mais velho não pareceu muito à vontade com a cena: “Nessa hora, ele virou pra mim e disse: ‘Mãe, podemos voltar para o hotel e comer pudim?’”, revelou a atriz. Ela e os filhos não chegaram a terminar de assistir o filme e foram embora.

Kate Winslet não chegou a posar nua em Titanic

Ainda no programa, a atriz revelou que quem lhe desenhou não foi Leonardo DiCaprio, o intérprete de Jack, e sim James Cameron. Além disso, ela afirmou não ter pousado nua para a cena, e sim utilizando um maiô.

