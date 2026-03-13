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Ator de 'O Agente Secreto' morreu dias após a estreia do filme nos cinemas brasileiros; veja quem é

Além do filme indicado ao Oscar 2026, o ator também interpretou um dos vilões de "Bacurau" em 2019

Victoria Rodrigues
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O ator Udo Kier fez uma participação especial como o alfaiate Hans em "O Agente Secreto". (Foto: Divulgação/ Neon)

Um dos atores do filme "O Agente Secreto", o alemão Udo Kier morreu aos 61 anos no dia 23 de novembro de 2025, apenas 17 dias após o lançamento do longa-metragem nos cinemas de todo o Brasil. O artista que interpretou o personagem Hans, um alfaiate que faz uma participação especial, inelizmente, não chegou a ver a produção ser indicada ao Oscar 2026, mas deixou um legado com sua atuação estrangeira.

No filme, o personagem Hans é um alfaiate judeu que foi vítima dos nazistas na Segunda Guerra e carrega inúmeras cicatrizes pelo corpo devido ele ser um ex-combatente do período que durou de 1939 a 1945 em alguns países do mundo. Na trama cinematográfica, ele fala muito mal o português do Brasil, mas consegue ter diversas ideias e conversas profundas com o protagonista Marcelo (Wagner Moura). 

Quem foi Udo Kier?

O ator Udo Kier ficou reconhecido mundialmente pelos seus papéis em filmes de terror e exploitation, e por suas colaborações com diretores imporantes do cinema, como Andy Warhol, Lars von Trier e Werner Herzog. No Brasil, além de "O Agente Secreto", Udo também interpretou Michael, um dos vilões do filme Bacurau (2019), em que o seu papel era aterrorizar a cidade fictícia de Bacurau, no sertão do nordeste.

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Na contagem regressiva para o Oscar 2026

Faltando apenas três dias para o Oscar 2026, a cerimônia do evento já foi confirmada para este domingo (15), no Teatro Dolby, que fica situado em Los Angeles, nos Estados Unidos. Aos amantes e profissionais de cinema que não gostam de perder nenhuma edição, a premiação será transmitida ao vivo pela TV Globo, no portal g1, na plataforma de streaming HBO Max e no canal de televisão fechada TNT.

Além dessas transmissões, o Grupo Liberal apresentará, pelo quinto ano consecutivo, uma cobertura especial do Oscar, que iniciará às 22h, no canal oficial no YouTube de O Liberal. A live reunirá o time de especialistas: João Gabriel (Dom Sousa), Jamylle Cook (professora mestre e pesquisadora), Marcela Bomfim (da página "Te indico todo dia"), Marcelo Flexa (Cine Clube Paraense) e o colunista do O Liberal, Ismaelino Pinto.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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