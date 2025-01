Advogado de Justin Baldoni acusa Ryan Reynolds de humilhar ator em Deadpool 3

Ryan Reynolds foi acusado de usar sua influência nos estúdios da Marvel para incluir um personagem em "Deadpool & Wolverine" com o intuito de humilhar o ator e diretor Justin Baldoni, que recentemente enfrentou acusações de assédio. Segundo o advogado Bryan Freedman, a criação do personagem 'Nicepool' foi feita para parodiar Baldoni.

Freedman fez essas alegações durante sua participação no programa "The Megyn Kelly Show", afirmando: "O que Ryan Reynolds aparentemente fez foi usar seu poder e influência em Deadpool para tirar sarro de Justin Baldoni". Ele descreveu Nicepool como uma versão "bonita" do protagonista, que, ao contrário do personagem principal, não possui o fator de cura e é retratado como menos atraente.

VEJA MAIS

No filme, Nicepool acaba sendo morto a tiros pela Ladypool, a versão feminina de Deadpool, dublada por Blake Lively, esposa de Reynolds. Essa conexão gerou especulações sobre o possível envolvimento de Lively na situação.

É importante ressaltar que a nova alegação surge em meio a processos judiciais envolvendo Blake Lively e Justin Baldoni. A atriz acusa o ator e diretor de assédio sexual nos bastidores do filme "É Assim que Acaba", enquanto Baldoni enfrenta acusações de assédio sexual durante as filmagens de "It Ends With Us". Além disso, Baldoni está processando o The New York Times por difamação, em meio a uma campanha que visa prejudicar sua reputação.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)