Chris Evans celebra retorno como Tocha Humana em 'Deadpool & Wolverine' e agradece equipe

A volta de Chris Evans como o Tocha Humana em "Deadpool & Wolverine" foi uma das maiores revelações do filme. O ator, que interpretou o personagem nos longas do Quarteto Fantástico dos anos 2000, retornou ao papel de forma inesperada e compartilhou um agradecimento em suas redes sociais.

Além do Tocha Humana, Evans também ficou conhecido por seu outro papel na Marvel, como Capitão América. Em seus stories do Instagram, o ator compartilhou uma foto nos bastidores ao lado de Ryan Reynolds, Hugh Jackman e o diretor Shawn Levy, celebrando o reencontro e a experiência de fazer parte do filme.

VEJA MAIS

"Interpretar Johnny novamente foi um sonho que se tornou realidade", disse Evans. "Ele sempre terá um lugar especial no meu coração. Obrigado a Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Shawn Levy por me deixarem fazer parte de um filme tão incrível! Eles são três dos caras mais legais que você vai conhecer. Um agradecimento especial a Ryan por fazer tudo acontecer."

Chris Evans publicou um agradecimento em seus stories. (Reprodução/Instagram)

"Deadpool & Wolverine" já se tornou um grande sucesso de bilheteria. Com uma arrecadação que ultrapassa os US$ 545 milhões em menos de uma semana, a produção está a caminho de se tornar um dos maiores sucessos do ano.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)