Ryan Reynolds e Hugh Jackman visitam o Maracanã e se encantam com o estádio

Em visita ao Brasil para realizar a divulgação do filme 'Deadpool & Wolverine', os astros Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin e o diretor Shawn Levy visitaram o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (15). Animados, os artistas se divertiram no campo do estádio e ainda participaram de um mini treino de futebol com os atletas David Luiz e Pedro Guilherme.

Hugh Jackman demonstrou ficar maravilhado com a grandiosidade do Maracanã. “Eu fiquei imaginando a energia neste lugar quando está cheio de fãs... deve ser incrível. É fácil ver porque ele é considerado um dos estádios mais icônicos do mundo”, declarou o astro, que no filme interpretará Wolverine, um dos personagens mais queridos pelos fãs da Marvel.

Ryan Reynolds, protagonista do filme, destacou que sempre desejou conhecer o estádio brasileiro. “É um sonho estar aqui no Maracanã. Eu sou um grande fã de futebol e sempre quis visitar este estádio histórico”, afirmou o ator, que também trabalha como roteirista do filme.

Da esquerda para direita Emma Corrin, Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Shawn Levy (The Walt Disney Company Divulgação)

Dirigido por Shawn Levy, Deadpool & Wolverine chega aos cinemas brasileiros no dia 25 de julho. O longa é estrelado por Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner são os produtores com Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, George Dewey, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick e Simon Kinberg servindo como produtores executivos. Deadpool & Wolverine tem roteiro de Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.