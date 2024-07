Hugh Jackman e Ryan Reynolds desembarcam no Brasil para divulgar 'Deadpool & Wolverine'

Os atores Hugh Jackman e Ryan Reynolds, que interpretam respectivamente Wolverine e Deadpool, estão no Brasil para divulgar o filme "Deadpool & Wolverine", que chega aos cinemas no dia 25 de julho. Eles se juntam aos colegas de elenco Emma Corrin (The Crown) e Rami Malek (Bohemian Rhapsody), que também foram vistos desembarcando no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Desde a chegada, os astros já foram flagrados passeando pelas praias cariocas e acenando para os fãs da varanda do hotel em Ipanema. Vale lembrar que os atores, junto com o diretor Shawn Levy, também estão confirmados na pré-estreia do filme no país.

"O come to Brazil fez efeito! Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin (Cassandra Nova) e Shawn Levy (diretor do filme) chegam ao Brasil em breve e, mais uma vez, a gente vai mostrar que o fã brasileiro é diferenciado demais!", anunciou o post da distribuidora no dia 4 deste mês.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman também confirmaram presença no Podpah, na terça-feira (16), às 19h. Lá, eles falarão sobre o filme, suas carreiras e muito mais em uma entrevista com Igão e Mítico.

O que esperar de "Deadpool & Wolverine"?

O filme se passa anos após os eventos de "Deadpool 2", lançado em 2018. Nele, Wade Wilson, o Deadpool, está trabalhando como vendedor de carros usados ​​e não está mais com sua namorada Vanessa.

“Deadpool & Wolverine” estreia no próximo dia 25 de julho. (Marvel Brasil / Divulgação)

Sua vida pacata é interrompida quando agentes da Autoridade de Variância Temporal (AVT), introduzidos na série "Loki" do Disney+, o colocam em uma missão que o leva a um encontro com um Wolverine de uma realidade alternativa.

"Deadpool & Wolverine" é o primeiro filme com personagens da franquia X-Men dentro do UCM desde que a Disney adquiriu a 21st Century Fox em 2019. Isso torna o lançamento um marco importante para os fãs, que aguardam ansiosamente a integração dos mutantes ao universo dos Vingadores e outros heróis da Marvel. O longa também marca a estreia de Deadpool no multiverso, conceito que vem sendo explorado em diversas produções recentes do UCM.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)