Site nega participação de Taylor Swift em 'Deadpool 3' e fãs comemoram

Após meses de rumores, o site Entertainment Weekly afirmou, nesta segunda-feira (10), que a cantora Taylor Swift não participará de "Deadpool & Wolverine", novo filme da Marvel Studios.

Especulações diziam que Taylor interpretaria a heroína mutante Alison Blaire, conhecida como Cristal. Porém, segundo o veículo, fontes com conhecimento da produção teriam negado a participação.

A confirmação do site foi publicada horas depois de um pôster para a versão em Imax do filme brincar com os boatos. A imagem mostra as mãos de Deadpool e de Wolverine com pulseiras da amizade, do tipo que são compartilhadas entre fãs da cantora nos shows.

Nas redes, alguns fãs da cantora comemoraram o fato de Taylor Swift não estar na produção. "Ai graças a deus", comentou uma. "VENCEMOS", comemorou outro.

O filme 'Deadpool & Wolverine' estreia no Brasil em 25 de julho.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)