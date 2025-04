'Adolescência' em debate: série da Netflix é tema da Roda de Cinema do CEC na Casa das Artes

A repercussão da série documental “Adolescência”, exibida pela plataforma de streaming Netflix, é o tema da próxima edição da Roda de Cinema, realizada pelo Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) em parceria com a Fundação Cultural do Pará (FCP). A trama gira em torno de um garoto de 13 anos que é acusado de assassinar uma colega de escola, levando a família, a terapeuta e o investigador do caso a se perguntarem: o que realmente aconteceu?

O encontro do CEC será realizado nesta quarta-feira (16), às 18h30, e propõe uma conversa aberta com o público sobre as reflexões trazidas pela obra, com presença do professor e crítico de cinema Marco Antônio Moreira, idealizador do CEC, e da psicóloga clínica Ana Cláudia Machado.

Um espaço mensal de reflexão

A atividade integra uma programação mensal voltada à discussão de temas relevantes no cinema e no audiovisual. “A série vem provocando repercussões importantes na educação, na psicologia e na forma como o audiovisual retrata a adolescência. Por isso, entendo que é essencial trazer essa reflexão para a roda, ouvindo também profissionais de outras áreas", explica Marco Antônio.

A importância de um olhar psicológico

Para a psicóloga Ana Cláudia Machado, a série propõe uma abordagem inovadora ao romper com o sensacionalismo comum em narrativas audiovisuais sobre transtornos mentais. “Ela deixa claro que não se trata de um diagnóstico ou de uma explicação fácil para tragédias. A série aponta para uma questão emocional e social mais profunda, sobre o que está em jogo na formação de crianças e adolescentes hoje, especialmente com o acesso irrestrito à internet e aos conteúdos de risco dentro de casa”, comenta.

Marco Antonio complementa: “É importante ficar atento às observações de quem tem o conhecimento teórico e prático sobre essas questões. O diálogo entre o cinema e a psicologia ajuda a ampliar nosso entendimento sobre temas que já fazem parte da realidade de muitas famílias, escolas e da sociedade em geral”, pontua.

Sobre a série “Adolescência”

Lançada pela Netflix, a série documental “Adolescência” aborda um caso real que envolve adolescentes e um crime de extrema violência, gerando debate público e comoção nacional. Ao invés de se apoiar em diagnósticos simplistas ou narrativas sensacionalistas, a obra mergulha em questões mais profundas relacionadas à formação emocional, social e subjetiva de jovens no mundo contemporâneo.

Com linguagem direta e sensível, a série desafia o espectador a refletir sobre os impactos da tecnologia, do isolamento e do consumo de conteúdos extremos na vida de adolescentes. Esses temas estarão no centro da conversa proposta pela roda.

Agende-se

Data : terça-feira, 16/04

: terça-feira, 16/04 Horário : 18h30

: 18h30 Local : Casa das Artes – Belém (PA) - Entrada gratuita

: Casa das Artes – Belém (PA) - Entrada gratuita Realização: Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), com apoio da Fundação Cultural do Estado do Pará