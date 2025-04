Série “Adolescência” é um perigo? Saiba o que são 'incel', 'red pill' e seus riscos

A adolescência é uma fase de descobertas, transformações e, muitas vezes, vulnerabilidades. Nesse contexto, a série “Adolescência”, da Netflix, lança luz sobre temas contemporâneos e inquietantes, como as culturas “incel” e “red pill”, ressaltando os perigos associados e a importância do cuidado com a saúde mental dos jovens.

Logo no primeiro episódio, somos confrontados com a cena impactante de Jamie, um garoto de 13 anos, sendo detido pela polícia sob a acusação de um assassinato brutal. A narrativa nos conduz por uma jornada que explora as falhas dos diversos núcleos sociais — família, escola, autoridades — em identificar os sinais de alerta que poderiam ter prevenido a tragédia.

A série aborda de forma contundente a infiltração das subculturas "incel" (celibatários involuntários) e "red pill" (termo derivado do filme "Matrix", simbolizando o despertar para uma suposta "verdade" sobre as relações de gênero) entre os jovens. Esses grupos, muitas vezes organizados em fóruns online, propagam ideologias misóginas e ressentidas, oferecendo uma visão distorcida das relações interpessoais.

Segundo a psicóloga Amandda Albuquerque alerta: “Na clínica, o que vejo é que muitos adolescentes buscam nesses grupos um sentimento de pertencimento, porque se sentem sozinhos, não se reconhecem nas relações e acabam encontrando eco para suas dores nesses discursos perigosos. Mas isso só aprofunda o sofrimento emocional. A gente precisa entender que por trás dessas falas cheias de raiva, muitas vezes tem sofrimento, tem dor não reconhecida ”, explica.

Sinais de alerta e o papel dos pais e educadores

O ambiente escolar desempenha um papel crucial na identificação e prevenção da adesão dos jovens a grupos prejudiciais. Professores e orientadores devem estar capacitados para reconhecer mudanças comportamentais, como isolamento social, queda no desempenho acadêmico e manifestações de agressividade ou desinteresse.

A série "Adolescência" sinaliza para a importância de pais e educadores estarem atentos a estes e outros sinais sutis que podem indicar a participação dos jovens nessas subculturas. O uso de “emojis” e códigos específicos, por exemplo, é uma forma de comunicação que pode passar despercebida pelos adultos.

Amandda Albuquerque, que atende presencialmente e de forma remota, enfatiza: "pais, responsáveis e educadores têm um papel fundamental nesse processo. Mais do que vigilância, os adolescentes precisam de presença — alguém que esteja ali, com escuta genuína, sem julgamentos. Eles nem sempre vão dizer com todas as palavras o que estão sentindo, mas percebem quem está disponível de verdade. Essa abertura, esse vínculo, pode ser decisivo para que eles não busquem acolhimento em espaços nocivos. Estar por perto, com atenção e cuidado, faz toda a diferença".

A importância do cuidado com a saúde mental

A adolescência é um período complexo e decisivo para o desenvolvimento da saúde mental. A exposição a ideologias tóxicas pode agravar quadros de ansiedade, depressão e baixa autoestima. Portanto, é essencial que os jovens tenham acesso a serviços de apoio psicológico, tanto no ambiente escolar quanto fora dele.

Amandda Albuquerque ressalta que “quando falamos sobre adolescência, precisamos lembrar que saúde mental é parte essencial do processo. Criar espaços de escuta segura, validar sentimentos e oferecer apoio real são atitudes que protegem e fortalecem os jovens nesse período tão desafiador”.

Neste contexto, a série "Adolescência" é um alerta poderoso sobre as influências perniciosas que podem afetar nossos jovens. Ao trazer à tona temas como as culturas "incel" e "red pill", a produção nos convoca a uma reflexão profunda sobre nosso papel na observação e compreensão dos adolescentes.