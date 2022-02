Adão Negro: membros da ‘Sociedade da Justiça’ aparecem em vídeo da DC e Web vai a loucura

A DC COMICS divulgou um vídeo onde estão reunidos os filmes que irão estrear este ano, como Batman, Adão Negro, The Flash e Aquaman and the Lost Kingdom. Mas o que realmente roubou a cena foram as imagens inéditas de Adão Negro, que mostra os membro da Sociedade da Justiça.

No vídeo é possivel ver Aldis Hodge como Gavião Negro, Pierce Brosnan como Senhor Destino, Quintessa Swindell como Cyclone e Noah Centíneo como Esmaga-Átomo.

Na web, os fãs da franquia adoraram o “feat.”

Veja o vídeo:

Sobre os filmes

Batman está marcado para estrear no dia 3 de março. O longa mostra Batman descobrindo e decifrando enigmas para encontrar um assassino em série. O elenco inclui Robert Pattinson como Batman, Zoë Kravitz como Mulher-Gato, Colin Farrell como Pinguim, Paul Dano como Charada, Andy Serkis como Alfred Pennyworth e Jeffrey Wright como James Gordon.

Já Adão Negro é estrelado por Dwayne Johnson. O filme chega aos cinemas em 28 de julho. A história de origem do personagem será contada e também como ele lidará com o mundo atual após escapar de seu exílio.

Aquaman and the Lost Kingdom estreia em 15 de novembro. O elenco inclui Jason Momoa como Aquaman, Amber Heard como Mera, Willem Dafoe como Vulko, Patrick Wilson como Mestre do Oceano e Yahya Abdul-Mateen II como Arraia Negra. Segundo rumores, o Aquaman deve unir forças com inimigos para evitar uma catástrofe desencadeada por um poder ancestral.

The Flash chegará aos cinemas no dia 4 de novembro. O filmes contará como Barry Allen, com seus poderes, volta no tempo e acaba bagunçando a história conhecida. No elenco está Ezra Miller, como Flash. Ben Affleck e Michael Keaton reprisam seus respectivos Batmans, a novidade é Sasha Calle como Supergirl.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)