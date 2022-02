Ingressos para Batman com Robert Pattinson estão em pré-venda

A rede Cinépolis anunciou que a pré-venda de ingressos do filme “Batman” já está disponível pelo site: www.cinepolis.com.br/pre-vendas. Com Robert Pattinson pela primeira vez no papel de Bruce Wayne, “Batman”, o próximo filme da DC sobre o Homem-Morcego, faz sua estreia nacional em 03 de março e terá sessões de pré-estreia na Cinépolis a partir de 01 de março.

Além de Robert Pattinson como protagonista, o longa conta com Zöe Kravitz como Mulher-Gato, Paul Dano como Charada, Colin Farrell no papel do Pinguim, Jeffrey Wright como o comissário de polícia Jim Gordon, Andy Serkis no papel do mordomo Alfred Pennyworth, Barry Keoghan como Stanley Merkel, entre outros. A direção é de Matt Reeves (“Planeta dos Macacos: A Guerra”), que assina o roteiro ao lado de Peter Craig (“Imperdoável”).



Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias e ATMs da rede Cinépolis ou por meio do site: https://www.cinepolis.com.br/pre-vendas.