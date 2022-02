'Naomi', da DC, é a dica de streaming da criadora de conteúdos digitais, Vic Argolo

A criadora de conteúdos digitais e estudantes de Ciências Sociais @vic.argolo compartilhou com O Liberal uma dica de streaming para quem é fã de herois e heroínas. Apaixonada por cinema e séries, Vic indica a série sobre a nova heroína da DC.

NAOMI

A série Naomi, inspirada na personagem homônima da DC, que chegou ao Brasil no dia 27 de janeiro na HBO Max é a dica da semana. Com produção executiva assinada por Ava DuVernay, a premiada diretora que dirigiu “Olhos que Condenam” e “13ª Emenda”, a série conta a história de Naomi, uma adolescente de 16 anos refugiada, apaixonada por histórias em quadrinhos, que é a nova heroína da DC.

Confira o trailer:

Naomi McDuffie, interpretada por Kaci Walfall, embarca em uma jornada de autoconhecimento depois que um evento sobrenatural abala a pequena cidade de Port Oswego, onde vive. Após o ocorrido, sua vida vira de cabeça para baixo. Seus pais adotivos, Greg e Jennifer McDuffie (Barry Watson e Mouzam Makkar), estranham o comportamento da filha, que passa a desmaiar com frequência. Os amigos próximos de Naomi, um grupo formado por Annabelle (Mary-Charles Jones), Nathan (Anthony Puig), Lourdes (Camila Moreno), Anthony (Will Meyers) e Jacob (Aidan Gemme), resolvem ajudá-la a investigar o mistério por trás do que chocou os militares da região e encontram pistas que envolvem dois figurões da cidade. É quando Naomi percebe que tudo isso é apenas a ponta do iceberg.

Algo que chama a atenção, é a conexão que a jovem possui com o Superman, algo bastante importante para sua construção narrativa. Nos quadrinhos criados por Brian Michael Bendis, David F. Walker e Jamal Campbell, Naomi é apresentada como uma refugiada vinda de uma outra dimensão, tendo sido enviada para fora de seu local de origem por conta de uma grandiosa catástrofe. Pelo desenrolar da história, essa questão também deve ser abordada na série, já que seu interesse sobre sua própria história é algo que está presente na produção.

A primeira temporada de “Naomi”, que estreiou nos Estados Unidos no dia 11 de janeiro no canal norte-americano The CW, terá 13 episódios. No Brasil, ela vai ao ar toda quinta-feira na HBO MAX.