19ª edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil tem programação em Belém

A partir desta quinta-feira (07) até o dia 08 de dezembro, Belém fará parte da programação do “Festival de Cinema Italiano no Brasil”. Com exibição em diversas praças no país, a 19ª edição do festival ocorre no Norte, na capital paraense, Manaus (AM) e Porto Velho (RO), com ingressos totalmente gratuitos.

Em Belém, a programação ocorre no CineSesc Ver-o-Peso e Cine Estação. Além disso, no site do “Festival De Cinema Italiano no Brasil” é possível assistir online títulos gratuitamente.

São 32 títulos na programação, que conta com filmes inéditos e uma retrospectiva sobre o humor do cinema italiano.

“Toquinho: Encontros e um violão” está na seleção de filmes inéditos. Dirigido por Erica Bernardini e escolhido pela Embaixada da Itália para celebrar os 150 anos da Imigração Italiana no Brasil. O longa de 90 minutos, mostra o sucesso das suas canções passados de geração em geração e tem ainda depoimentos de amigos e parceiros para celebrar os 56 anos de carreira de Antonio Pecci, conhecido artisticamente como “Toquinho”. Com raras imagens de arquivos de shows, entrevistas, vídeos na Itália e depoimentos de amigos, o documentário revivi momentos marcantes da carreira de Toquinho.

A programação inclui ainda três título inéditos no Brasil que ficarão disponíveis apenas via streaming. “Em Busca”, sobre uma nobre francesa que contrata um roteirista italiano para escrever um roteiro de um filme baseado na obra Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, com a esperança de enviá-lo ao renomado cineasta Luchino Visconti; “Posso Entrar? Uma Ode a Nápoles”, um documentário sobre uma das cidades mais icônicas da Itália, Nápoles, pelo olhar de uma estrangeira apaixonada pela cidade, Trudie Styler e “Na Gaiola”, de Massimiliano Zanin, sobre Giulia, uma ex-promessa de MMA, que abandonou o mundo das lutas após um trágico incidente na arena.

Entre os inéditos ainda tem: A Alma mm Paz (L'anima In Pace), 2023 – Direção: Ciro Formisano; Caracas (Caracas), 2024 – Direção: Marco D'Amore; E Se o Meu Pai (E Se Mio Padre), 2024 – Direção: Solange Tonnini; Éramos Crianças (Eravamo Bambini), 2024 – Direção: Marco Martani; Laf (Palazzina Laf), 2023 – Direção: Michele Riondino; Mia (Mia), 2023 – Direção: Ivano De Matteo; Nascida Para Você (Nata Per Te), 2023 – Direção: Fabio Mollo; O Penitente (The Penitent), 2023 – Direção: Luca Barbareschi; Romeu É Julieta (Romeo È Giulietta), 2024 – Direção: Giovanni Veronesi; Um Mundo À Parte (Un Mondo A Parte), 2024 – Direção: Riccardo Milani; dentre outros.

A programação completa está disponível festivalcinemaitaliano.com.