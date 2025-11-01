Chris Martin canta 'Amiga da Minha Mulher' com Seu Jorge no Global Citizen Festival
Vocalista do Coldplay surpreendeu o público paraense ao subir ao palco com o cantor brasileiro e interpretar clássico do samba-rock
O cantor Chris Martin voltou ao palco do Global Citizen Festival: Amazônia, neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, para uma participação inesperada com Seu Jorge. Juntos, os artistas apresentaram a música Amiga da Minha Mulher, sucesso do repertório do cantor brasileiro. No portal Oliberal.com, você pode acompanhar o minuto a minuto do evento!
Durante a performance, Chris se juntou à banda de Seu Jorge e arriscou o famoso refrão: “Não pego, eu pego, não pego, eu pego”. Ao final da música, o vocalista do Coldplay continuou no palco tocando percussão.
Essa não foi a primeira vez que Chris Martin e Seu Jorge dividiram o palco. Em 2023, durante a turnê do Coldplay pelo Brasil, os dois cantores já haviam se apresentado juntos no Estádio do Morumbi, em São Paulo, interpretando a mesma música.
