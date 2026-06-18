Chimarruts e Maskavo são atrações do festival Nação Reggueira em Belém

O festival Nação Regueira divulgou as atrações da edição deste ano e confirmou duas referências do reggae nacional em Belém. As bandas Chimarruts e Maskavo lideram o line-up do evento, marcado para o dia 5 de julho (domingo), no espaço NaBêra, na capital paraense.

Além dos grupos que marcaram gerações de fãs do reggae no Brasil, a programação também contará com apresentações do DJ Alex Roots, Marina & Os Leones, Yeman Jah e DJ Vitor Pedra. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, com entradas a partir de R$ 30 e opções de camarotes.

VEJA MAIS

Line-up reúne nomes do reggae nacional e artistas locais

Formada em Porto Alegre, em 2000, a Chimarruts é uma das bandas mais populares do reggae brasileiro. O grupo ganhou projeção nacional com músicas como "Versos Simples", "Do Lado de Cá" e "Meu Erro", que seguem entre as mais conhecidas da carreira.

Já a Maskavo, criada em Brasília em 1993 e consolidada em São Paulo, se destacou ao misturar reggae, rock e pop. Entre os principais sucessos da banda estão "Um Anjo do Céu", "Asas" e "Escotilha", músicas que marcaram trilhas sonoras e rádios em todo o país.

A programação do Nação Regueira ainda terá shows de Marina & Os Leones e Yeman Jah, além das apresentações dos DJs Alex Roots e Vitor Pedra.

Serviço

Festival Nação Reggueira

Data: 5 de julho, domingo

Horário: A partir das 16h

Local: NaBêra — Rua São Boaventura, 268, Belém

Ingressos: disponíveis pelo Sympla, a partir de R$ 30