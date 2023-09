Chico César canta composições clássicas em show na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

O show de Chico César na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes começou com grandes clássicos do compositor paraibano na noite desta quarta-feira (13), em Belém. O show na Arena Amazônia está lotado com o público que canta as músicas junto com o artista que visita a cidade mais uma vez para a apresentação gratuita.

Chico César abriu o show com as músicas do último álbum "Vestido de Amor". Em seguida, foi a vez dos clássicos como "Mamma África" com um pout-porri com vários clássicos da música brasileira como "Para não dizer que não falei de flores" e "À Primeira Vista", música romântica de Chico César. O público cantou junto e gravou muitos vídeos com os celulares.

"É um prazer enorme e alegria grande estar aqui na terra de Nilson Chaves, mestre Verequete, Pinduca, de Aila e tanta gente boa e maravilhosa. Da Dona Onete que tem os partidários dela aqui. Nunca nem alisei os pés dela, mas do Nilson Chaves já. No Pinduca, eu já dei um banho nele", disse brincando.

"A primeira vez que encontrei fisicamente o Pinduca foi no interior da Paraíba, quando eu ainda menino vendia discos. Ele levou um potinho de patchouli para mim. Ele disse 'meu filho para você tomar banho para espantar o mau-olhado'. Aquele patchouli durou foi muito", comentou. O show de Chico César contou também com os tradicionais comentários engajados do artista.