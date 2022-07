Chico César posa nu e lamenta: 'Ser homem é desconfortável, imagina mulher'

Chico César, de 58 anos, compartilhou uma foto em um quarto de hotel ao posar nu e lamentou a situação das mulheres na sociedade. O cantor afirmou que "é desconfortável ser homem", mas "imagina ser mulher e vítima". Em uma publicação no Instagram, o cantor fez o desabafo com uma foto sentado na cama e apenas cobrindo as partes íntimas com as mãos.

"A gente acorda num hotel de Teresina [PI] e se pergunta o que é um homem. Há notícias de abusos, assassinatos, estupros. Coisa de homens e poder. Sobre o corpo do outro, da outra, da rês pública. Gado zangado em seu próprio açougue. É desconfortável ser homem. Imagina ser mulher e vítima!", escreveu ele.

Em seguida, o cantor comentou sobre ser confundido como mulher entre um voo e outro e até agradeceu por isso. "No aeroporto me confundem com mulher, que alívio", disse. Nos comentários, diversas artistas elogiaram o texto do cantor e fizeram comentários. "Ah, como te amo", afirmou Drica Moraes. "Fod*", disse Lucy Alves. A atriz Fabiula Nascimento também deixou uma mensagem. "Te amo", comentou ela. A apresentadora Astrid Fontenelle concordou e disse: "Dureza, amigo! Tempos muito difíceis".