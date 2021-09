Juliette realiza o sonho de cantar ao lado de Chico César no "Altas Horas"

Juliette participou do programa “Altas Horas”, no sábado, 18 de setembro. E falou da emoção de cantar ao lado de Chico César e de viver a experiência do BBB.

Ela fez o tão sonhado dueto com o ídolo Chico César com a canção “Deus Me Proteja”. "Queria agradecer por esse encontro. A música de Chico me preenche de uma forma que não sei explicar. Ela dá sentido às minhas orações e a minha ideia sobre a vida. Que honra estar vivendo esse momento aqui. Todo mundo sabe o quanto sou apaixonada por sua arte. Esperei tanto para cantar essa música com esse homem”, disse Juliette.

A ex- BBB disse que está assistindo ao programa para fazer uma avaliação de tudo. “Estou no terceiro Paredão ainda. É muito estranho. Não me surpreendi, os sentimentos que tinha lá dentro condiziam com o que acontecia aqui fora. Alguns excessos me assustaram. Poucas vezes fiquei triste. Meus amigos e famílias não queriam deixar eu ver, mas preciso virar essa página e encarar o que aconteceu. Entender porque as pessoas gostam tanto de mim”, disse.