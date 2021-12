O cantor Chico César agradeceu Juliette, campeã do "BBB21", por levar "Deus me proteja", música de 2008, ao topo do ranking diário de músicas que mais viralizaram no Spotify no Brasil. Durante a apresentação no Festival Psica, em Belém, o cantor mais uma vez fez questão de ratificar sua gratidão pela paraíbana.