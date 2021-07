Mariana Aydar e Chico César fazem parceria em 'O Futuro Já Sabia'; ouça

A cantora e compositora paulistana Mariana Aydar, se mostra bastante feliz com o lançamento da canção "O Futuro Já Sabia", que interpreta com o cantor Chico César, grande inspiração para Mariana. “Para mim, ele é uma das primeiras referências deste Nordeste mais contemporâneo, com raízes no chão e antenas no céu. Lançar uma música com Chico é um grande sonho realizado”, afirma a cantora.

Repleta de simbolismos nordestinos e história de amor, a canção, segundo Chico César, é uma espécie de declaração de auto-afeto e valorização do nordeste. “Cada vez mais o Brasil abraça e se reconhece nesse lugar estético e variado que é o Nordeste".

Para Barros, um dos compositores, escrever essa música foi um presente.“Ter uma música de minha autoria gravada por Mariana Aydar e Chico César tem algo de surrealista para mim", diz o compositor.