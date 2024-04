Chernobyl: conheça 3 obras sobre o acidente nuclear de 1986

Em 26 de abril de 1986, aconteceu o maior desastre nuclear da história: a explosão do reator quatro de Chernobyl. A Usina Nuclear de Vladimir Ilyich Lenin, localizada na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e atual Ucrânia, foi palco da tragédia que atingiu cerca de 155 mil quilômetros quadrados. Estima-se que entre 20 mil e 93 mil pessoas morreram devido à radiação.

'Fantasma nuclear'

O desastre de Chernobyl foi retratado no decorrer dos anos em diversas obras literárias e cinematográficas. Para Filipe Larêdo, professor, escritor e editor, a importância desses relatos está, entre muitas questões, no abastecimento de referências. “A gente pode revisitar os acontecimentos, os fatos, enxergar de outra forma aquilo que fica sedimentado como resquício das nossas memórias daquilo que aconteceu na década de 1980”, diz.

Larêdo, nascido em 1982, ainda era criança na época do acidente, mas lembra que cresceu com o que chama de “fantasma nuclear”. O professor destaca a relevância das obras literárias e cinematográficas no entendimento de como os fatos se deram naquele momento e de que maneira ocorrem atualmente. “É importante que a gente sempre pense que foi feito por pessoas, pessoas cometeram isso, então não é um caso fortuito [eventual]”, afirma.

Filipe Larêdo é professor, escritor e editor (Reprodução / Arquivo Pessoal)

Larêdo destaca o livro “Vozes de Tchernóbil: A História Oral do Desastre Nuclear”, escrito por Svetlana Aleksiévitch, jornalista bielorrussa. “Ela recolhe entrevistas com pessoas que variam entre as suas proximidades, um fato do núcleo da narrativa que, no caso de ‘Vozes de Tchernóbil’, é o acidente nuclear. Ela vai trazendo pessoas que estiveram e tiveram relações com o que aconteceu”, explica.

Entre os relatos descritos por Svetlana, o professor aponta o da esposa de um bombeiro que atuou no desastre — primeiramente encarado como um incêndio comum. A mulher, que estava grávida no momento do acidente, visita o marido no hospital e o vê em estado crítico. “O que ela conta é muito estarrecedor. Isso também é uma forma de a gente olhar para esse acontecimento e enxergar que existiam pessoas, seres humanos ali que sentiram muitas dores e muito sofrimento. Isso é uma tragédia em altíssimo grau”, fala.

VEJA MAIS

Além de professor, Filipe Larêdo também é escritor e editor. Fundador da Larêdo Editora, ele aponta uma forma diferente de narrativa da utilizada por Svetlana Aleksiévitch, o romance histórico, com toques de ficção. “É também uma forma de você fazer o transporte do relato histórico, tentando inserir elementos ficcionais em espaços em que o relato histórico dos acontecimentos tem buracos, tem informações que a gente não tem acesso, não tem como você saber o que acontece”, explica. Aos que desejam se especializar no relato de fatos por meio da literatura, Larêdo apresenta uma dica: “Precisa, primeiro, ser um bom ouvinte. Precisa escutar histórias. Tem que estar atento para escolher qual história vai contar. Essas são as coisas mais importantes.”

Conheça 3 obras sobre o desastre de Chernobyl

Livro “Vozes de Tchernóbil: A História Oral do Desastre Nuclear”, de Svetlana Aleksiévitch

Svetlana Aleksiévitch ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2015 (Reprodução / Facebook Svetlana Alexievich)

Escrito pela jornalista bielorrussa Svetlana Aleksiévitch, “Vozes de Tchernóbil: A História Oral do Desastre Nuclear” é classificado pela editora Companhia das Letras como “o relato mais impressionante” sobre o acidente de Chernobyl. Nesse livro, Svetlana reúne monólogos transcritos de entrevistas feitas pela jornalista com testemunhas da tragédia. A obra apresenta narrativas daqueles que vivenciaram o dia 26 de abril de 1986 e os acontecimentos posteriores. Em 2015, Svetlana Aleksiévitch foi ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura.

“Chernobyl”, série da HBO

A série "Chernobyl" (2019), da HBO, possui cinco episódios (Reprodução / HBO)

A série “Chernobyl” (2019), da HBO, foi inspirada pelo livro “Vozes de Tchernóbil: A História Oral do Desastre Nuclear”, escrito pela jornalista Svetlana Aleksiévitch. Protagonizada por Emily Watson, Stellan Skarsgård, Jared Harris, Adam Nagaitis e Jessie Buckley, a obra possui cinco episódios e está disponível na Max.

Assista ao trailer:

“Chernobyl: O Filme” (2021)

Dirigido por Danila Kozlovsky, o filme "Chernobyl: O Filme" foi lançado em 2021 (Reprodução / Paris Filmes)

Dirigido por Danila Kozlovsky, o filme “Chernobyl: O Filme” (2021) acompanha Alexey Karpushin (Danila Kozlovsky), um bombeiro que trabalhou no maior desastre nuclear da história. O elenco conta com Oksana Akinshina, Filipp Avdeev, Ravshana Kurkova e Nikolay Kozak. “Chernobyl: O Filme” está disponível no Telecine, Prime Video, Google Play Movies e Apple TV.

Assista ao trailer:

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)