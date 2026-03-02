Capa Jornal Amazônia
Centro Cultural Banco da Amazônia reabre com exposições gratuitas em Belém

Programação inclui homenagens aos 410 anos da capital, projetos arquitetônicos colaborativos e exposição imersiva sobre clima

Amanda Martins
fonte

Reabaertura do Centro Cultral Banco da Amazônia (Naiala Thiely)

Moradores e turistas que estão em Belém passam a contar, a partir desta terça-feira (3), com uma nova opção gratuita de programação na cidade. O Centro Cultural Banco da Amazônia (CCBA) reabre as portas com múltiplas exposições e visitação aberta ao público de terça a sexta-feira, das 10h às 16h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 14h. Confira abaixo os detalhes:

‘Uma Belém no Olhar de Alguém’

  • Visitação até 8 de abril

A exposição presta homenagem aos 410 anos de Belém por meio de 35 imagens produzidas por 21 fotógrafos e fotógrafas que atuam na área de artes visuais.

Com curadoria do artista visual Emanuel Franco e texto da historiadora e antropóloga Dayseane Ferraz, a mostra reúne nomes como Alexandre Baena, Andréa Noronha, Bizi, Celso Lobo, Deia Lima, Fabíola Tuma, Fatinha Silva, Guy Veloso, Iza Girard, Janduari Simões, Marcelo Vieira, Maria Cristina Gemaque, Mariano Klautau Filho, Marise Maués, Nádia Borborema, Patrícia Brasil, Renato Neves, Rosana Uchôa, Rosário Lima, Valério Silveira e Wagner Santana, fotógrafo do Grupo Liberal.

‘Habitar a Floresta’

  • Visitação até 8 de março

A mostra apresenta 13 projetos arquitetônicos desenvolvidos de forma colaborativa com povos originários, comunidades ribeirinhas e quilombolas da Amazônia brasileira e de outros territórios latino-americanos.

Com curadoria dos arquitetos Marcelo Rosenbaum e Fernando Serapião, a mostra integrou a programação oficial da COP 30 e propõe novas formas de habitar o espaço a partir do diálogo entre saberes tradicionais e contemporâneos.

Além dos projetos, o público pode assistir aos vídeos Terra Preta”, do SescTV Acervo Sesc São Paulo; “Aldeia Sagrada Yawanawa”, da Mira Filmes; “Construindo na Floresta”, do Acervo Rosenbaum; e “Carpinteiros da Amazônia”, do Acervo Guá Arquitetura.

‘Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak’

  • Visitação até 22 de março

A exposição reúne 82 fotografias inéditas no Brasil do fotógrafo japonês Hiromi Nagakura. As imagens foram feitas entre 1993 e 1998 durante viagens pela Amazônia acompanhadas pelo líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak

O projeto foi idealizado pelo Instituto Tomie Ohtake e conta ainda com a obra “Território imemorial ou Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak” (2023), do artista Gustavo Caboco.

Com curadoria de Ailton Krenak e das curadoras adjuntas Ângela Pappiani, Eliza Otsuka e Priscyla Gomes, a exposição já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza antes de chegar à Amazônia.

‘Clima, o novo anormal’

  • Visitação até 15 de março

A exposição apresenta experiências imersivas que unem arte e ciência para abordar as emergências climáticas globais.

Criada por Fernando Meirelles e Claudio Angelo, a mostra foi montada especialmente para a COP 30 e é a versão brasileira da exposição “Urgence Climatique”, concebida pela Universcience e exibida na Cité des Sciences et de l’Industrie, em Paris.

Na versão apresentada em Belém, o público encontra dados específicos da capital paraense, conteúdos desenvolvidos em parceria com o Observatório do Clima, além de registros como o desmatamento em timelapse do MapBiomas e depoimentos de especialistas como Paulo Artaxo, Tasso Azevedo, André Trigueiro e Jean Jouzel.

 

 

