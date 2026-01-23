Capa Jornal Amazônia
Mostra 'Uma Belém no Olhar de Alguém' reúne fotos confeccionadas por mulheres amazônidas

Exposição pode ser conferida até 8 de abril no Centro Cultural Banco da Amazônia, no centro da capital paraense

Eduardo Rocha
fonte

'Ver-o-Peso', um dos trabalhos expostos na Mostra 'Uma Belém no Olhar de Alguém' (Foto: Andréa Noronha)

O ser humano não tem a capacidade de voar como têm as garças sobre Belém e ver lá do alto os cenários diversos da capital paraense. Contudo, as pessoas têm o privilégio de "voar" sobre a cidade por meio de fotografias e captar nuances do dia a dia de Belém, local de tomada de posição de mulheres que buscam novos horizontes para as suas vidas e da própria região em que vivem. Essa relação do olhar feminino em instântaneos fotográficos com a capital do Pará é uma das atrações da Mostra "Uma Belém no Olhar de Alguém", montada no Centro Cultural Banco da Amazônia. A exposição reúne 35 fotos de 21 artistas e tem a curadoria de Emanuel Franco. O atrativo ao público se justifica pelo fato de quatro integrantes do Instituto Mulheres Artistas da Amazônia (IMAA) participarem da mostra.

São elas: Andréa Noronha, Marise Maués, Rosana Uchôa e Maria Cristina Gemaque. Andréa Noronha destaca que a participação delas na exposição, aberta no dia 9 deste mês, "representa uma colaboração significativa entre mulheres artistas da Amazônia, unindo experiências e visões únicas sobre a nossa cidade". "Cada uma de nós traz suas vivências pessoais e abordagens distintas à fotografia, o que enriquece o diálogo sobre a identidade de Belém. A mostra é uma oportunidade de celebrarmos a arte e a força feminina na nossa região", pontua.

Cada uma delas contribuiu com um conjunto de fotografias que reflete a sua interpretação da cidade. Andréa Noronha apresenta duas fotos; Marise Maués traz duas fotos; Rosana Uchôa adiciona duas fotos e Maria Cristina Gemaque apresenta duas fotos. "Essa diversidade nos permite explorar diferentes aspectos de Belém", aponta Andréa.

Andréa Noronha está mergulhada na arte da fotografia há cinco anos. "Para mim, fotografar é uma forma de expressar emoções e contar histórias. Por meio da lente, consigo capturar momentos efêmeros e transformá-los em arte. É uma maneira de conectar-me com a realidade e, ao mesmo tempo, criar um espaço para a reflexão e a valorização da cultura local", diz.

Mistura

Por ter nascido em Belém, Andréa tem uma conexão muito forte com a cidade. "Tenho vivido aqui por toda minha vida, o que me permite observar suas transformações e nuances de maneira mais íntima", assinala a fotógrafa.

E, como fotógrafa, Andréa diz o que mais lhe chama a atenção na Cidade de Belém: "É a sua rica diversidade cultural e natural. A mistura de tradições, cores, e a beleza dos cenários urbanos e naturais criam um ambiente fascinante para a fotografia. Além disso, sinto que cada esquina da cidade tem uma história única esperando para ser contada". As quatro fotógrafas do IMAA participarão de uma roda de conversa entre os fotógrafos da mostra, no dia 5 de fevereiro, a partir das 17h, no CCBA.

Os fotógrafos que expõem trabalhos na mostra são: Alexandre Baena, Andréa Noronha, Bizi, Celso Lobo, Déia Lima, Fabíola Tuma, Fatinha Silva, Guy Veloso, Iza Girard, Janduari Simões, Marcelo Vieira, Maria Cristina Gemaque, Mariano Klautau Filho, Marise Maués, Nádia Borborema, Patrícia Brasil, Renato Neves, Rosana Uchôa, Rosário Lima, Valério Silveira e Wagner Santana.

Serviço:
Mostra 'Uma Belém no Olhar de Alguém'
No Centro Cultural Banco da Amazônia, 
na avenida Presidente Vargas, 800, bairro Campina,
Belém (PA)
Entrada gratuita
De Terça a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 14h










 

Palavras-chave

cultura

fotógrafas do imaa expõem trabalhos no centro cultural banco da amazônia
Cultura
.
