Cena Bis: Amor de Carnaval marca o pré-Carnaval de Belém com edição especial

O bloco Amor de Carnaval comemorou 11 anos de trajetória no sábado, dia 31 de janeiro, com uma edição especial realizada no espaço NaBêra, em Belém. Com o tema “Viva Belém, com Amor!”, o evento celebrou a identidade cultural da capital paraense e reuniu milhares de foliões em um baile de pré-Carnaval marcado por inovação, memória afetiva e diversidade musical.

A programação extensa, mesclou atrações já consagradas pelo público e um show inédito que deu o tom comemorativo da edição. Subiram ao palco nomes como Fica Comigo, Just Mike, Baladeros, Big Band DBL, Assayag e Alisson Muniz, além do grande destaque da noite: o Encontrin do Amor, apresentação conjunta dos grupos Tamo Junto e Virtudão, criada especialmente para o bloco.

VEJA MAIS

A experiência do evento foi além da música. A ambientação temática trouxe referências visuais inspiradas em Belém, valorizando símbolos da cidade e reforçando o sentimento de pertencimento. O público também contou com uma praça de alimentação dedicada à culinária regional, fortalecendo a conexão entre o Carnaval, a cultura local e os sabores amazônicos.

Conhecida pelo repertório baseado em releituras do pagode dos anos 1990, a banda Fica Comigo manteve a tradição de embalar os foliões com clássicos que marcaram época. Já o encontro entre Tamo Junto e Virtudão promoveu uma verdadeira mistura de ritmos, passando pelo pagode, axé, brega e rock, em um baile que dialogou com o clima vibrante do verão paraense.

Bloco Amor de Carnaval (Foto: Adriano Nascimento) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal) (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal)

O Encontrin do Amor, que geralmente acontece em apresentações separadas das bandas, ganhou um formato exclusivo nesta edição, com os dois grupos dividindo o palco simultaneamente. A união das sonoridades e das identidades musicais reforçou o caráter comemorativo dos 11 anos do bloco e consolidou o Amor de Carnaval como um dos eventos mais aguardados do pré-Carnaval em Belém.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)