O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cena Bis: Bell Marques puxa o Bloco Vumbora e arrasta foliões no estacionamento do Mangueirão

Mesmo com ameaça de chuva, público lotou o circuito e cantou sucessos do axé

Riulen Ropan
fonte

Com Bell no comando do trio elétrico, a festa promoveu um encontro de gerações ao reunir, no mesmo evento, Durval Lelys e Rafa e Pipo Marques. (Foto: Adriano Nascimento/Especial OLiberal)

Belém viveu um dos momentos mais intensos do pré-carnaval neste sábado (31) com a passagem do Bloco Vumbora pela capital paraense. Puxado por Bell Marques, o evento reuniu milhares de foliões e transformou o estacionamento do Estádio Mangueirão em um grande palco a céu aberto, embalado pelo ritmo contagiante do axé.

Com Bell no comando do trio elétrico, a festa promoveu um encontro de gerações ao reunir, no mesmo evento, Durval Lelys e Rafa e Pipo Marques. O público acompanhou uma maratona musical que atravessou a noite, marcada por clássicos do axé e por um clima de celebração coletiva que tomou conta do Circuito Mangueirão.

Mesmo com ameaça de chuva, a multidão permaneceu no local e cantou em coro sucessos que marcaram diferentes épocas do gênero, reforçando o caráter nostálgico e a forte conexão emocional entre artistas e foliões. O trio elétrico avançou em meio ao público, consolidando o bloco como um dos pontos altos do pré-carnaval na capital paraense.

O Bloco Vumbora confirmou o protagonismo no calendário do pré-carnaval de Belém, reafirmando a força do axé em reunir públicos de diferentes gerações em uma mesma festa e mantendo viva a tradição do gênero na cidade.

Bloco Vumbora (Fotos: Adriano Nascimento)

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Palavras-chave

Cena Bis

bloco Vumbora

Bell Marques
Cultura
.
