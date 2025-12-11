Capa Jornal Amazônia
Cem Anos de Solidão: Netflix anuncia parte final da série

Novos episódios baseados na obra de Gabriel García Márquez chegam ao streaming em 2026, com oito capítulos iniciais já disponíveis

O Liberal
fonte

Dirigida por Laura Mora e Carlos Moreno, a série contou com o apoio e colaboração da família de Gabriel García Márquez, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. (Reprodução)

A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (11/12), o lançamento da segunda e última parte de "Cem Anos de Solidão", série baseada no livro homônimo de Gabriel García Márquez. Os novos episódios estarão disponíveis no catálogo do streaming a partir de agosto de 2026.

A produção conquistou o público e a crítica mundialmente, prometendo manter a fidelidade ao romance original.

Detalhes da Produção

Dirigida por Laura Mora e Carlos Moreno, a série contou com o apoio e colaboração da família de Gabriel García Márquez, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura.

image A Netflix divulgou o novo cartaz (Divulgação)

A primeira parte da adaptação é composta por oito episódios, lançados em 2024 no catálogo do streaming. A trama se passa em Macondo, acompanhando os Conservadores que temem as ameaças do Coronel Aureliano Buendía.

