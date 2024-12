Série ‘Cem Anos de Solidão’ estreia na Netflix; confira sinopse, trailer e elenco

A série “Cem Anos de Solidão”, adaptada do livro homônimo de Gabriel García Márquez, já está disponível na Netflix. A história, escrita em 1967, é pautada no realismo mágico, estilo que põe o sobrenatural como natural e corriqueiro. Os primeiros oito episódios, de um total de 16, podem ser conferidos no streaming.

Sinopse da série “Cem Anos de Solidão”

Em Macondo, uma cidade pacata, vivem sete gerações da família Buendía. Durante o século XIX, período de colonização e expansão nas Américas, o local é fundado, passa pelo apogeu e entra em decadência. Nesse período, a família vive diversas situações que envolvem amor, guerra, poder e solidão. Em um ciclo repetitivo, os mais novos herdam dos mais velhos os traumas e as paixões, ao mesmo tempo que tentam ir contra ao esquecimento e à passagem da vida.

Trailer da série “Cem Anos de Solidão”

Elenco da série “Cem Anos de Solidão”

O elenco da série “Cem Anos de Solidão” é formado por Claudio Cataño, Marleyda Soto, Diego Vásquez, Akima Maldonado, Mariam Castañeda e Janer Villareal.