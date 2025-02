Zezé Polessa é internada com intoxicação alimentar após comer feijoada vegana

Zezé Polessa precisou se internar no fim de semana por conta de uma intoxicação alimentar, o que resultou no cancelamento de duas apresentações em Curitiba, da sua peça " Os Olhos de Nara Leão". A atriz ingeriu uma feijoada vegana na cidade da apresentação e precisou ser internada no Hospital Nossa Senhora das Graças.

Alta médica ocorreu na última segunda-feira (24).

No seu perfil no Instagram, Zezé desabafou sobre o cancelamento: “’Feijoada vegana faz mal à moça!!!’. Foi o que aconteceu. Simples assim. Dois espetáculos cancelados. Uma pena lastimável, para ser bem explícita e enfática. Fui acolhida de imediato pela parceira Priscila Prade na produção desse espetáculo Os Olhos de Nara Leão, com o qual estamos mambembando pela bela cidade de Curitiba”.

A atriz aproveitou a postagem para agradecer as pessoas que estiveram ao seu lado. “E Maninha Xica logo chegou junto, como faz sempre em todas as situações ruins e boas, é bom que se diga. Um amigo de um amigo se juntou a nós em socorro (…). Pronto, estava armada a trama que me envolveu de cuidados. Chegando ao hospital Nossa Senhora das Graças, passando pelo pronto atendimento e depois internação, fui recebendo os cuidados necessários de todos os que trabalham ali (…)”, pontuou.

E seguiu: “Sem essa rede de apoio não teria sido fácil. E mesmo com todas as complicações de uma intoxicação alimentar, hoje posso estar voando pra casa recuperada. Não foi fácil vir a Curitiba pra apresentar 3 espetáculos e só ter dado conta de um. Tivemos que cancelar a sessão de sábado e domingo. Lamentável!”, disse.