Zé Neto passa por cirurgia no braço e segue na UTI após grave acidente; vídeo

Zé Neto, da dupla com Cristiano, precisou passar por uma cirurgia no braço esquerdo durante a madrugada desta quarta-feira (06). Por conta disso, ele permanecerá na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pelo menos até amanhã. O artista está "consciente" e o quadro de saúde é considerado "estável", de acordo com o Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo.

As informações foram dadas pelo Dr. Paulo Cesar Espada, Médico Cirurgião do Serviço de Traumatologia e Coordenador da Emergência Cirúrgica do Hospital De Base, e Prof. Dr. Neymar Elias de Oliveira, Médico intensivista e coordenador da UTI dos convênios do Hospital de Base, profissionais que estão cuidando do artista.

VEJA MAIS

"Na manhã desta quarta-feira, a equipe médica realizou mais exames, procedimento padrão e de controle do quadro clínico do paciente. Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio", informava postagem no Instagram da dupla.

"O paciente teve escoriações e fratura em três costelas, cujo tratamento é conservador, e foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo, na madrugada de quarta-feira", diz o comunicado

Zé Neto sofreu um grave acidente nesta terça-feira (05), quando saía de seu rancho em Fronteira (MG) com destino a São José do Rio Preto (SP). O carro que ele estava sofreu uma colisão lateral com outro veículos. Além dele, o acidente deixou mais quatro vítimas. Zé Neto e outra pessoa se machucaram gravemente, as outras três tratam ferimentos leves, uma delas é menor de idade.