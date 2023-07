Zé Celso é internado em UTI após incêndio; dramaturgo teve queimaduras em 60% do corpo

O dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, 86 anos, foi internado na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo após sofrer queimaduras em cerca de 60% do seu corpo por ocasião de um incêndio em seu apartamento.

O caso ocorreu nesta terça-feira (4). Além de Zé Celso, os atores Marcelo Drummond e Ricardo Bittencourt também foram hospitalizados. Marcelo, marido de Zé Celso, mora em um apartamento diferente no mesmo prédio do dramaturgo. Ricardo está hospitalizado por ter inalado monóxido de carbono e afirmou ter acordado em meio às chamas, em entrevista à colunista Mônica Bergamo, do jornal O Globo.

Segundo informações da colunista, o incêndio teria sido causado após o aquecedor da casa ter caído no chão, provocando as chamas.

Zé Celso nasceu em 1937 e é um dos principais nomes do teatro brasileiro. É o líder de uma das principais casas de espetáculo de São Paulo, o Teatro Oficina. Ficou conhecido por montar grandes obras, como “Os Sertões”, de Euclides Cunha, e “O Rei da Vela”, de Oswald de Andrade.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)