Apartamento de Jô Soares é posto à venda por R$ 12 milhões

O apartamento duplex de Jô Soares, em São Paulo, foi colocado à venda por R$ 12 milhões. O imóvel de luxo fica no bairro nobre de Higienópolis. A herdeira do local é a ex-mulher dele, Flávia Pedras, com quem Jô chegou a dividir essa moradia, quando ainda estavam juntos. O então casal se mudou para o apartamento nos anos 1990.

O apresentador e humorista faleceu em agosto de 2022, aos 84 anos, deixando 80% da sua herança para Flávia, com quem manteve forte amizade mesmo após a separação. Ela também é curadora da fortuna deixada pelo ex.

Jô Soares teve apenas um filho (herdeiro direto) ao longo da vida, que foi Rafael Soares, o "Rafinha". Ele possuía autismo e faleceu em 2015, vítima de câncer no cérebro, aos 50 anos. Rafinha era fruto do relacionamento com a atriz Teresa Austregésilo, que morreu de covid-19, em 2021.

O apartamento de Jô chegou a ser mostrado no programa "Estrelas", da apresentadora Angélica, na Globo. O imóvel possui 628 metros quadrados e foi convertido em duplex pelo próprio artista, que uniu duas unidades.

O apartamento tem quatro quartos, sendo um suíte, janelas automatizadas e antirruído, fotografias e obras de arte espalhadas pelos cômodos, além de uma biblioteca e uma pequena capela.