Filhos de Paulo Gustavo perguntam por mãe, conta viúvo do ator: ‘Barriga emprestada’

O dermatologista Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, falou mais profundamente, em entrevista para a revista Híbrida, sobre a sua vida e a de seus filhos após a morte do humorista, vítima de complicações da covid-19, em maio de 2021.

VEJA MAIS

Thales afirmou que passou muito tempo sem falar sobre o assunto, mas aprendeu que isso ajuda a lidar com o luto. “O Paulo foi o grande amor da minha vida, meu parceiro”, declarou. Pai de Romeu e Gael, o dermatologista deu mais detalhes a respeito da sua paternidade e afirmou que a chegada das crianças mudou completamente sua vida e rotina:

“Quando me perguntam sobre paternidade, eu falo que só é para ter filho se quiser mesmo. Se estiver na dúvida, se esse não for seu sonho, é melhor repensar”, indicou Thales Bretas.

Romeu e Gael foram gerados por uma barriga de aluguel nos Estados Unidos, onde o procedimento é permitido pela lei. Com as comemorações do Dia das Mães em maio e outras datas simbólicas, as crianças passaram a questionar Thales a respeito da origem de sua mãe:

“Eu expliquei que eu e o papai Paulo pegamos uma barriga emprestada para tê-los. Eles são bombardeados com essas datas simbólicas [...] Mas tento explicar da melhor maneira. Não gosto de mentir, de inventar”, comentou.

Thales já falou sobre a paternidade solo em entrevista

Discreto, Thales vive uma vida longe dos holofotes desde a partida de Paulo Gustavo. O dermatologista chegou a viver um romance com o cantor Silva, mas o relacionamento terminou poucos meses depois. Thales chegou a falar sobre a sua vida de pai solo em uma entrevista para o programa “Papo de Segunda”, da GNT. Veja um trecho:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)